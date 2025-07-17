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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь РПЛ сезона 2025/26

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    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь российской Премьер-лиги сезона 2025/26 годов.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    Новый сезон РПЛ стартует уже 18-го июля матчем между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой». Последний тур чемпионата пройдет 17-го мая 2026-го года.

    В 1-м туре РПЛ действующий чемпион «Краснодар» встретится с «Пари НН» на чужом поле, а «Зенит» примет «Ростов».

    Уже в рамках 5-го тура состоится интересное противостояние между «Спартаком» и «сине-бело-голубыми», а в 8-м туре «красно-белые» сыграют против «Динамо» в рамках московского дерби.

    Другое столичное противостояние между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 18-го октября в рамках 12-го тура РПЛ.

    В последнем туре в рамках зимнего отрезка сезона 6-го декабря «Спартак» сыграет против московского «Динамо» (18-й тур).

    Уже в весенней части сезона в 24-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет «Краснодар». Возможно, этот матч будет важен в борьбе за чемпионство.

    В заключительных турах РПЛ ЦСКА при родных трибунах сыграет против «Зенита» 2-го мая 2026-го года (28-й тур), а «Динамо» М примет «Краснодар» 9-го мая (29-й тур).

    В течении всего сезона издание Livesport.Ru проводит текстовые онлайн-трансляции матчей. За результатами встреч следите по этой ссылке. Все прогнозы на матчи российской Премьер-лиги — тут.

    Полный календарь чемпионата России сезона 2025/2026 можно посмотреть по этой ссылке.

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