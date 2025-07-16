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    Круговой: Уход Николича из ЦСКА стал для меня был полной неожиданностью

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    Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход из команды тренера Марко Николича.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Уход Николича для меня был полной неожиданностью. Я узнал об этом во время товарищеского матча с Нигерией, когда проходил через микст-зону, мне сказали. Я сначала не поверил, думал, что ерунда и не может быть такого. А потом буквально через две-три недели объявили, что Николич уходит. Но это как с игроками, они приходят и уходят.

    Надо быстро адаптироваться и готовиться с новым тренером к сезону. Ставить максимальные задачи, что первое место займём, думаю, что нет смысла, потому что нужно действовать от игры. Если будем в каждой игре побеждать, то и трофей будет», — сказал Круговой в видео на YouTube-канале «О, футбол! ».

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