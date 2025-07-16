Круговой: Уход Николича из ЦСКА стал для меня был полной неожиданностью

Защитник московского ЦСКАпрокомментировал уход из команды тренера

«Уход Николича для меня был полной неожиданностью. Я узнал об этом во время товарищеского матча с Нигерией, когда проходил через микст-зону, мне сказали. Я сначала не поверил, думал, что ерунда и не может быть такого. А потом буквально через две-три недели объявили, что Николич уходит. Но это как с игроками, они приходят и уходят.

Надо быстро адаптироваться и готовиться с новым тренером к сезону. Ставить максимальные задачи, что первое место займём, думаю, что нет смысла, потому что нужно действовать от игры. Если будем в каждой игре побеждать, то и трофей будет», — сказал Круговой в видео на YouTube-канале «О, футбол! ».

Сейчас армейцев возал швейцарец Фабио Челестини.