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    Мостовой — о финале КЧМ-2025: Все победы когда-либо заканчиваются

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    Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России, «Спартак» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал итог финальной встречи Клубного чемпионата мира.

    «Челси»
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    «Челси»

    «С точки зрения счёта результат финала КЧМ неожиданный. Перед матчем я думал, что "Челси" не проиграет в основное время, потому что не понимал, как "ПСЖ" всех обыгрывает. Сезон уже давно закончился, а они всё побеждают — "Реал" вынесли, "Баварию" прошли, не может быть такого.

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    • Игрой "Челси" в полуфинале я был приятно удивлён, команда собрана хорошая, много новых сильных футболистов. Понятно, что фаворитом был "ПСЖ", но когда-то это должно было закончиться, не может же всё время команда побеждать. К сожалению, для них это закончилось в финале. А "Челси" молодцы. Я ещё удивился, что на них был высокий коэффициент у букмекеров.

    У "Челси" есть потенциал и в Лиге чемпионов. На КЧМ они хорошо выглядели, Палмер уже давно звезда, другие ребята», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    «Челси» в финале КЧМ-2025 разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. Лучшим игроком встречи признан Коул Палмер, который забил два мяча и отдал голевую передачу.

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