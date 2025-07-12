Парфенов — о Суперкубке России: В такой игре точно нет фаворита

Четырехкратный чемпион Россииподелился ожиданиями от матча за Суперкубок России между

«Суперкубок России — это одна игра. Думаю, "Краснодар" и ЦСКА в нормальном состоянии, ведь через неделю стартует чемпионат. В такой игре точно нет фаворита. Думаю, будет хороший матч в плане зрелищности. Понятно, что эта игра за трофей, но хочется, чтобы кто-нибудь забил быстрый мяч и раскрыл игру. Но наверняка первые 10-15 минут будет осторожный футбол», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.