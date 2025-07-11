«Вы там серьёзно?! ». «Урал» отреагировал на то, что «Оренбург» сыграет в РПЛ-2025/26

Президент «Урала» Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«Вы там серьёзно?! » — говорится в сообщении, сопровождаемом смайлом с недоумением и фотографией футболиста с выразительной гримасой.
Накануне КДК РФС исключил московское «Торпедо» из Премьер-Лиги за попытки организации договорных матчей. После этого встал вопрос, кто займёт освободившееся место в элите. Предпочтение было отдано «Оренбургу», занявшему 15-е место в прошлом сезоне РПЛ (19 очков в 30 матчах).
«Урал» завершил сезон в Первой лиге на четвёртой позиции и не смог пробиться в Премьер-Лигу через стыковые матчи, уступив шанс возвращения в элиту по спортивному принципу.