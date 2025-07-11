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    «Вы там серьёзно?! ». «Урал» отреагировал на то, что «Оренбург» сыграет в РПЛ-2025/26

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    «Урал» эмоционально отреагировал на решение РФС вернуть «Оренбург» в состав участников РПЛ сезона-2025/26. Пост с реакцией появился в официальных соцсетях клуба.

    Президент «Урала» Григорий Иванов
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    Президент «Урала» Григорий Иванов

    «Вы там серьёзно?! » — говорится в сообщении, сопровождаемом смайлом с недоумением и фотографией футболиста с выразительной гримасой.

    Накануне КДК РФС исключил московское «Торпедо» из Премьер-Лиги за попытки организации договорных матчей. После этого встал вопрос, кто займёт освободившееся место в элите. Предпочтение было отдано «Оренбургу», занявшему 15-е место в прошлом сезоне РПЛ (19 очков в 30 матчах).

    «Урал» завершил сезон в Первой лиге на четвёртой позиции и не смог пробиться в Премьер-Лигу через стыковые матчи, уступив шанс возвращения в элиту по спортивному принципу.

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