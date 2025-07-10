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    Мусаев рассказал, какой клуб он точно не возглавит

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    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, какие команды он не возглавит, чтобы не расстроить владельца «быков» Сергея Галицкого.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «У "Краснодара" было дерби с "Кубанью", очень интересное. Жалко, что его больше нет, поскольку оно, проходившее при аншлагах, стало одним из украшений чемпионата. Это, наверное, был принципиальный соперник. В остальном "Краснодар" ни с кем не воюет и не враждует. Да и с "Кубанью" с нашей стороны этого не было — это она к появлению "быков" отнеслась более агрессивно.

    Поэтому в "Кубани" я бы, вероятно, никогда не работал. А с другими командами у нас подобных отношений нет. На будущее глобально для себя ничего не отсекаю. Но предметно даже не думал об этом», — сказал Мусаев «СЭ».

    В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России.

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