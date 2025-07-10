Мусаев рассказал, какой клуб он точно не возглавит

Наставник «Краснодара»отметил, какие команды он не возглавит, чтобы не расстроить владельца «быков»

«У "Краснодара" было дерби с "Кубанью", очень интересное. Жалко, что его больше нет, поскольку оно, проходившее при аншлагах, стало одним из украшений чемпионата. Это, наверное, был принципиальный соперник. В остальном "Краснодар" ни с кем не воюет и не враждует. Да и с "Кубанью" с нашей стороны этого не было — это она к появлению "быков" отнеслась более агрессивно.

Поэтому в "Кубани" я бы, вероятно, никогда не работал. А с другими командами у нас подобных отношений нет. На будущее глобально для себя ничего не отсекаю. Но предметно даже не думал об этом», — сказал Мусаев «СЭ».

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России.