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    Маскерано: Когда Месси на поле, у нас есть преимущество

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано считает, что когда выходит на поле в составе команды Лионель Месси, то она изначально имеет фору перед соперниками.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы должны понимать, что Лео счастлив играть в футбол, и каждый раз, когда он будет в состоянии, он будет на поле. Когда Лео рядом, у нас есть преимущество, и мы хотим этим пользоваться. У нас впереди несколько матчей подряд, и нам понадобятся все игроки; кто бы ни получил вызов, он должен быть готов.

    Это был важный матч, "Монреаль" был в хорошей форме, и команда в целом оказалась на высоте, мы провели отличную игру, очень сложно переключаться между такими разными соревнованиями, но мы выступили хорошо», — цитирует Маскерано журналист Хосе Армандо.

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    • В матче регулярного чемпионата МЛС Месси оформил дубль против «Монреаля» и принес своей команде победу со счетом 4:1. В составе американского клуба он выступает с июля 2023 года.

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