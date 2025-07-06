Маскерано: Когда Месси на поле, у нас есть преимущество

Главный тренер «Интер Майами»считает, что когда выходит на поле в составе команды, то она изначально имеет фору перед соперниками.

«Мы должны понимать, что Лео счастлив играть в футбол, и каждый раз, когда он будет в состоянии, он будет на поле. Когда Лео рядом, у нас есть преимущество, и мы хотим этим пользоваться. У нас впереди несколько матчей подряд, и нам понадобятся все игроки; кто бы ни получил вызов, он должен быть готов.

Это был важный матч, "Монреаль" был в хорошей форме, и команда в целом оказалась на высоте, мы провели отличную игру, очень сложно переключаться между такими разными соревнованиями, но мы выступили хорошо», — цитирует Маскерано журналист Хосе Армандо.

В матче регулярного чемпионата МЛС Месси оформил дубль против «Монреаля» и принес своей команде победу со счетом 4:1. В составе американского клуба он выступает с июля 2023 года.