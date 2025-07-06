Дубль Месси позволил «Интеру Майами» обыграть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата МЛСвыиграл в гостях с разгромным счетом у— 4:1.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, который отличился дважды за гостей. Также голы за «Интер Майами» на счету Тадео Альенде и Теласко Сеговия.

В составе хозяев единственный мяч забил Принс Овусу.

Футбол. США. MLS Монреаль — Интер Майами 1:4 Голы: 1:0 Принс Овусу (2'), 1:1 Тадео Альенде (33'), 1:2 Лионель Месси (40'), 1:3 Теласко Сеговия (60'), 1:4 Лионель Месси (62') Монреаль: Джонатан Сироис, Brandan Craig, Фернандо Альварес, Luca Petrasso, Том Пирс (Yuri Aleksandr Guboglo, 69'), Самуэль Пьетт (Джордж Кэмпбелл, 46'), Виктор Лотури, Кейден Кларк (Hennadii Synchuk, 80'), Данте Сили (Брайс Дюк, 69'), Принс Овусу (Сунуси Ибрахим, 85'), Dawid Bugaj Интер Майами: Оскар Устари, Жорди Альба, Максимилиано Фалькон (Ра́йан Сейлор, 87'), Томас Авилес (Давид Мартинес, 72'), Марсело Вейгандт, Теласко Сеговия (Бальтасар Гальего, 72'), Серхио Бускетс, Бенджамин Кремаски (Федерико Редондо, 72'), Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде (Фафа Пико, 83') Предупреждения: Фернандо Альварес (45 + 2'), Серхио Бускетс (54'), Давид Мартинес (89')

«Интер Майами» сейчас располагается на шестой строчке на «Востоке» с 32 очками. «Монреаль» (14) идет последним в той же конференции.