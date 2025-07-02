Мусаев озвучил цели «Краснодара» на предстоящий сезон

Наставник «Краснодара»обозначил цели «быков» на предстоящий сезон. Ранее команда выиграла чемпионат России-2024/25.

«Будут ли еще громкие трансферы? Громкие — вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трех игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек.

В прошлом сезоне мы нацеливались на победу в каждом матче. Так будет и сейчас, поборемся за каждый трофей», — заявил Мусаев в интервью «КП на Кубани».

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В первом туре чемпионата России-2025/25 «Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН».