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    Гвардиола считает, что его бы уволили из «Барселоны» или «Реала» в случае неудачного сезона

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о разном уровне доверия в Англии и Испании.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я всегда был в состоянии перевернуть то, что идет не так, как надо, но в этом году мне это не удалось. Если бы я проводил такой год, как этот, в Испании, то в октябре, ноябре или декабре уже не тренировал бы. Если бы это была "Барса" или "Реал", то меня бы уже уволили, но здесь об этом и речи не было.

    Нужно проявлять немного больше терпения. Посмотрите на Карло Анчелотти: ранее он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а теперь едет тренировать сборную Бразилии», — приводит слова Гвардиолы DAZN.

    В текущем сезоне «горожане» впервые с сезона-2016/2017 не смогли выиграть ни одного трофея.

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