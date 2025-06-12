Гвардиола считает, что его бы уволили из «Барселоны» или «Реала» в случае неудачного сезона

Главный тренерподелился мнением о разном уровне доверия в Англии и Испании.

«Я всегда был в состоянии перевернуть то, что идет не так, как надо, но в этом году мне это не удалось. Если бы я проводил такой год, как этот, в Испании, то в октябре, ноябре или декабре уже не тренировал бы. Если бы это была "Барса" или "Реал", то меня бы уже уволили, но здесь об этом и речи не было.

Нужно проявлять немного больше терпения. Посмотрите на Карло Анчелотти: ранее он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а теперь едет тренировать сборную Бразилии», — приводит слова Гвардиолы DAZN.

В текущем сезоне «горожане» впервые с сезона-2016/2017 не смогли выиграть ни одного трофея.