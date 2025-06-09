Николич: Разве третье место для ЦСКА — это достижение?

Бывший главный тренер ряда команд РПЛвысказался об уходеиз

«Нужно знать, что происходило внутри, чтобы понять причины ухода. Это вторая подобная история с Николичем, в "Локомотиве" тоже была странная ситуация. В этом плане наши российские тренеры нормальные, они далеко не хуже тех, кого приглашают. До Николича тот же Федотов стал вторым и выиграл Кубок. Разве третье место для ЦСКА — это достижение? Ничего особенного, команда за чемпионство не боролась. Мы играли с ним в Грозном — ничего особенного там нет. Уходит и уходит, проехали и забыли. Надо брать отечественных специалистов», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, 45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.