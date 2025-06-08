Киммих — о поражении сборной Германии: Нам не хватило эффективности у чужих ворот

Полузащитник сборнойвысказался о поражении национальной команды в матче за 3-е место в Лиге наций против(0:2).

«Если взглянуть хотя бы на первый тайм, то мы должны были вести 3:0 уже по прошествии шести минут. Но на перерыв ушли с отставанием в счёте. Во втором тайме наше внимание слишком быстро рассеялось и наша игра перестала быть последовательной. Мы допустили слишком много ошибок и отдали сопернику то, что он хотел.

Мы много говорили о первом матче с Португалией. Думаю, в первом тайме сегодня мы показали, на что способны. Просто нам не хватило эффективности у чужих ворот. Мы просто не должны так быстро терять концентрацию», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Германии в полуфинале Лиги наций уступила Португалии со счетом 1:2.