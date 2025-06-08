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    Килиан Мбаппе (сборная Франции)Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция
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    Сборная Франции уверенно обыграла Германию и завоевала бронзовые медали Лиги наций

    Германия — Франция: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче за третье место в Лиге наций сборная Франции обыграла Германию со счетом 2:0. Матч проходил в Штутгарте.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    В первом тайме команды показали равную игру, однако удачливей были номинальных гости. На 45-й минуте форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе смог открыть счет в матче после передачи Тчуамени.

    Во второй половине встречи сборная Германия старалась сравнять счет, однако попытки были безуспешными. Ситуация усложнилась, когда на 84-й минуте Мбаппе выступил в роли ассистента и отдал голевую передачу на Майкла Олисе. Счет стал 2:0 в пользу французов.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
    Германия — Франция 0:2
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (45 + 1'), 0:2 Майкл Олисе (84') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих, Робин Кох, Жонатан Та, Давид Раум (Максимилиан Миттельштадт, 65'), Леон Горецка (Том Бишоф, 65'), Паскаль Грос (Тило Керер, 73'), Карим Адейеми (Серж Гнабри, 79'), Флориан Вирц, Ник Вольтемаде (Дениз Ундав, 46'), Никлас Фуллкруг Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Луак Баде, Мало Гюсто, Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми (Ману Коне, 68'), Маркус Тюрам (Маттео Гюэндузи, 90'), Килиан Мбаппе, Райан Шерки (Майкл Олисе, 68'), Рандаль Коло Муани (Дезире Дуэ, 68') Предупреждения: Лука Динь (12'), Давид Раум (29'), Карим Адейеми (35'), Жонатан Та (61'), Лукас Эрнандес (61')

    Сборная Германия не смогла показать уверенной игры в атаке и закономерно проиграла. Сборная Франции завоевала бронзовые медали Лиги наций 2025 года.

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