«Барселона» готова расстаться с тер Штегеном

Голкипер, вероятно, покинет, сообщает Sport.es. По информации источника, клуб больше не рассчитывает на 33-летнего немца.

Причиной стало поведение игрока после возвращения от травмы. Тер Штеген остался недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера» (3:4) и отказался лететь с командой на игру. Этот инцидент вызвал напряженность в раздевалке, что не понравилось руководству «Барселоны».

К тому же клуб рассматривает расставание с тер Штегеном как способ улучшить финансовое положение. В команде также сомневаются, что голкипер сможет выйти на прежний уровень после длительного восстановления.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и лишь один раз сыграл «на ноль». Из-за травмы колена он не появлялся на поле с сентября 2024 года до мая 2025-го.