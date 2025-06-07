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    «Барселона» готова расстаться с тер Штегеном

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    Голкипер Марк-Андре тер Штеген, вероятно, покинет «Барселону», сообщает Sport.es. По информации источника, клуб больше не рассчитывает на 33-летнего немца.

    Марк-Андре тер Штеген
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    Марк-Андре тер Штеген

    Причиной стало поведение игрока после возвращения от травмы. Тер Штеген остался недоволен решением тренерского штаба оставить его в запасе на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера» (3:4) и отказался лететь с командой на игру. Этот инцидент вызвал напряженность в раздевалке, что не понравилось руководству «Барселоны».

    К тому же клуб рассматривает расставание с тер Штегеном как способ улучшить финансовое положение. В команде также сомневаются, что голкипер сможет выйти на прежний уровень после длительного восстановления.

    Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и лишь один раз сыграл «на ноль». Из-за травмы колена он не появлялся на поле с сентября 2024 года до мая 2025-го.

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