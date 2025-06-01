Альба: План на игру был идеален, игроки его воплотили на поле

Главный тренервысказался о выборе тактики на матч Суперфинала Кубка России против(0:0, 3:4 по пен.).

«Подстраивали ли мы тактику под ЦСКА? Да, мы использовали разные схемы на протяжении сезона. Эти схемы мы применяли исходя не только из соперников, но и из возможностей своих игроков.

Что касается матча с ЦСКА — конечно, мы использовали свои наработки, чтобы ограничить их сильные стороны. Считаю, что, в принципе, план на игру был идеален. И не потому что он идеален сам по себе, а потому что игроки его идеально воплотили на поле.

Объявил ли я команде дату начала летних сборов? Да, объявил. Начинаем подготовку 23 июня», — приводит слова Альбы официальный сайт РФС.