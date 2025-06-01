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    «Ростов» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

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    Онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России
    1 июня московские «Лужники» станут ареной решающей битвы за Кубок России. В 18:00 по московскому времени стартует суперфинал между «Ростовом» и ЦСКА — встреча, где сошлись клубы из разных путей турнира, но с единым стремлением к победе. Следить за матчем можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    Ход игры

    3' Аккуратно начали обе команды, пока что в центре поля вязнет мяч.

    1' Щетинин на первой же минуте ворвался в штрафную, но пробить ему не дали.

    1' Миралем Пьянич начал с центра поля! Последний матч российского сезона начался!

    До матча

    17:55 Команды на поле, всё готово к Суперфиналу!

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    Ростов — ЦСКА
    livesport.ru

    Ростов — ЦСКА
    livesport.ru

    17:50 Начинается предматчевое шоу! А до матча уже около 10 минут!

    Предматчевое шоу перед финалом Кубка России
    livesport.ru

    17:45 Команды ушли в подтрибунку, составы объявлены, всего 15 минут остаётся до стартового свистка!

    17:35 Пока команды разминаются, немного об истории противостояния. В 2014 году «Ростов» и ЦСКА уже играли в матче за трофей, но не за Кубок, а за Суперкубок России. Тогда ЦСКА выиграл со счётом 3:1, а голы забили Милич, Вернблум, Тошич и Думбия.

    А самая недавняя встреча команд в Кубке была в сезоне 23/24, тогда в четвертьфинале Пути РПЛ ЦСКА был сильнее по сумме двух матчей.

    17:25 «Ростов» тоже на поле, чуть больше получаса до финала!

    Разминка футболистов Ростова
    livesport.ru

    17:20 Раньше обычного футболисты ЦСКА вышли на разминку, ровно за 40 минут до матча.

    Разминка игроков ЦСКА
    livesport.ru

    17:10 У «Ростова» максимально боевой состав, наверное, он без проблем угадывался где-то за неделю до матча. Мохеби по-прежнему на травме, его в заявке и не ждали.

    А вот у ЦСКА много интересного! Во-первых, в воротах всё-таки Акинфеев, а не Тороп, который играл весь сезон в Кубке. Ну, объяснимо — одна из последних возможностей Акинфеева взять трофей с ЦСКА, такое нельзя упускать. Во-вторых, в атаке Койта и Гуарирапа, которые по ходу кубковой дистанции были скорее джокерами, чем игроками основы — видимо, выходами на замену и заслужили место в старте на финал.

    Тем временем, до матча уже менее часа, «Лужники» готовы!

    Лужники за час до старта финала
    livesport.ru

    17:00 Добрый вечер из «Лужников»! Начинаем нашу онлайн-трансляцию Суперфинала Кубка России со стартовых составов команд:

    «Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Сако, Шанталий, Кучаев, Щетинин, Роналдо, Голенков, Комличенко.

    ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

    «Ростов»

    Для «Ростова» этот матч — больше, чем просто борьба за титул. Команда Джонатана Альбы заканчивает сезон в водовороте неопределённости: слухи о смене президента, возможной продаже ключевых игроков и масштабной чистке офиса грозят полным переформатированием клуба. Трофей может стать символическим прощанием с эпохой Карпина, которую Альба принял перед весенней частью сезона.

    Весной в чемпионате южане откровенно буксовали: только 3 победы в 12 турах, восьмое место в таблице и серия из пяти матчей без побед на финише. Зато в Кубке — совсем другая история. «Ростов» сначала не справился с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ, но, оказавшись в нижней сетке, поочерёдно выбил «Локомотив» и «Спартак», причём оба раза на выезде. Теперь команда сыграет в кубковом финале лишь в третий раз в истории — предыдущие были в 2003 и 2014 годах.

    У «Ростова» почти нет серьёзных кадровых потерь — за исключением травмированного Мохаммада Мохеби. Иранец, забивший шесть мячей в сезоне, уже два месяца вне игры. Однако в его отсутствие команда адаптировалась: в полуфинале с «Спартаком» команда показала почти идеальную реализацию — два гола при трёх моментах.

    Но есть проблема: весной «Ростов» был одним из худших по результативности в РПЛ. За 12 туров — лишь 12 мячей, из которых более половины пришлись на три встречи с аутсайдерами. Если против ЦСКА не удастся выжать максимум из минимума, победить будет крайне сложно.

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    ЦСКА

    Команда Марко Николича подходит к суперфиналу в статусе самой стабильной команды весны. ЦСКА завершил чемпионат на третьем месте, не проиграв ни одного матча после зимней паузы (восемь побед и четыре ничьих). Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает 14 матчей.

    В Кубке армейцы прошли через путь РПЛ, выбив «Рубин», «Динамо» и «Зенит». Причём питерцам ЦСКА отомстил за поражение в финале прошлого года: проиграв 0:2 в гостях, в Москве команда сравняла счёт по сумме двух матчей и победила в серии пенальти.

    Вратарская позиция остаётся интригой: молодому Владиславу Торопу доверяли весь кубковый путь (7 «сухарей» в 11 матчах), но у него нет опыта игры в финале. Зато Акинфеев — символ ЦСКА, и матч в «Лужниках» может стать одним из последних моментов величия Акинфеева на высшем уровне.

    В обороне многое решает присутствие Игоря Дивеева. С его возвращением армейцы снова начали играть «на ноль» — три «сухих» матча из четырёх. Правда, в дерби с «Локо» ЦСКА едва не провалился, пропустив дважды за 25 минут. Но это исключение: в целом команда вновь демонстрирует железную дисциплину.

    Для ЦСКА это будет уже 12-й финал Кубка России — в восьми из предыдущих армейцы брали трофей. Для «Ростова» — третий финал за всю историю. Победа для южан — это не просто титул, а возможность оставить след перед неизбежной перестройкой. Для москвичей — шанс подтвердить курс Николича и закрепить весенний триумф не только бронзой, но и кубком.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА с коэффициентом 2.12.

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