Ростов — ЦСКА: прогноз на Суперфинал Кубка России по футболу, ставка на матч за 2.12

1 июня в Суперфинале Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону в плей-офф Кубка России успела пройти «Локомотив» и «Спартак».

В чемпионате страны ростовчане смогли набрать 39 очков и финишировали на восьмом месте. За 30 матчей ростовский коллектив смог забить 41 мяч, а пропустили целых 43.

Последние матчи: в прошлых играх «желто-синие» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграли «Зениту» (0:1).

До этого же «Ростов» победил «Спартак» (2:1) и в финале Пути регионов Кубка России.

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим подопечные Джонатана Альбы уступили «Рубину» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1).

Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.

Состояние команды: «Ростов», как и всегда, провел достаточно средний сезон. Команда не боролась за выживание, но и не претендовала на призовые места.

Не зря эту игру называют главным матчем «Ростова» за последние годы, ведь у команды есть шанс завоевать трофей и на мажорной ноте завершить сезон, что будет огромным успехом.

ЦСКА

Турнирное положение: москвичи в Пути РПЛ Кубке России смогли пройти «Рубин», московское «Динамо» и «Зенит».

В чемпионате России «армейцы» с 59 баллами финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.

Московская команда за 30 туров смогла 47 раз поразить ворота соперников и 21 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» победили «Пари НН» (2:0) и расписали мировую с «Локомотивом» (2:2).

Команда из Москвы до этого прошла «Зенит» в Кубке по пенальти (0:2, 2:0).

Перед этим же столичный коллектив выиграл у «Краснодара» (1:0), но сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.

Состояние команды: весной ЦСКА все называют лучшей командой страны. Подопечные Марко Николича показывают хороший футбол и по праву стали третьими в чемпионате и пробились в финал Кубка России.

Как раз победа в Кубке России и станет для команды вишенкой на торте, однако ее еще нужно добыть. Легко ЦСКА точно не будет, несмотря на то, что игра пройдет в Москве.

Статистика для ставок

«Специя» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Ростов» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В последней очной игре «Ростов» переиграл ЦСКА со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.75.

Прогноз: команды весной почти всегда забивают и играют результативно, поэтому вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.12.

Прогноз: ЦСКА все же сильнее и играет, по сути, дома, поэтому команда Николича должна побеждать в основное время.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.