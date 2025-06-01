Ростов — ЦСКА: прогноз на Суперфинал Кубка России по футболу, ставка на матч за 2.12

Ростов
ЦСКА
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону в плей-офф Кубка России успела пройти «Локомотив» и «Спартак».
В чемпионате страны ростовчане смогли набрать 39 очков и финишировали на восьмом месте. За 30 матчей ростовский коллектив смог забить 41 мяч, а пропустили целых 43.
Ростов — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых играх «желто-синие» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграли «Зениту» (0:1).
До этого же «Ростов» победил «Спартак» (2:1) и в финале Пути регионов Кубка России.
Перед этим подопечные Джонатана Альбы уступили «Рубину» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1).
Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.
Состояние команды: «Ростов», как и всегда, провел достаточно средний сезон. Команда не боролась за выживание, но и не претендовала на призовые места.
Не зря эту игру называют главным матчем «Ростова» за последние годы, ведь у команды есть шанс завоевать трофей и на мажорной ноте завершить сезон, что будет огромным успехом.
ЦСКА
Турнирное положение: москвичи в Пути РПЛ Кубке России смогли пройти «Рубин», московское «Динамо» и «Зенит».
В чемпионате России «армейцы» с 59 баллами финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.
Московская команда за 30 туров смогла 47 раз поразить ворота соперников и 21 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» победили «Пари НН» (2:0) и расписали мировую с «Локомотивом» (2:2).
Команда из Москвы до этого прошла «Зенит» в Кубке по пенальти (0:2, 2:0).
Перед этим же столичный коллектив выиграл у «Краснодара» (1:0), но сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.
Состояние команды: весной ЦСКА все называют лучшей командой страны. Подопечные Марко Николича показывают хороший футбол и по праву стали третьими в чемпионате и пробились в финал Кубка России.
Как раз победа в Кубке России и станет для команды вишенкой на торте, однако ее еще нужно добыть. Легко ЦСКА точно не будет, несмотря на то, что игра пройдет в Москве.
Статистика для ставок
- «Специя» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Ростов» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- В последней очной игре «Ростов» переиграл ЦСКА со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.75.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.10Пари НН — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: команды весной почти всегда забивают и играют результативно, поэтому вполне могут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.12.
Прогноз: ЦСКА все же сильнее и играет, по сути, дома, поэтому команда Николича должна побеждать в основное время.
Ставка: победа ЦСКА за 2.10.