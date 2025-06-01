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    Ростов — ЦСКА: прогноз на Суперфинал Кубка России по футболу, ставка на матч за 2.12

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — ЦСКА
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    Мойзес (ЦСКА)
    1 июня в Суперфинале Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 01 Июня 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 18:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону в плей-офф Кубка России успела пройти «Локомотив» и «Спартак».

    В чемпионате страны ростовчане смогли набрать 39 очков и финишировали на восьмом месте. За 30 матчей ростовский коллектив смог забить 41 мяч, а пропустили целых 43.

    Ростов — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых играх «желто-синие» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграли «Зениту» (0:1).

    До этого же «Ростов» победил «Спартак» (2:1) и в финале Пути регионов Кубка России.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим подопечные Джонатана Альбы уступили «Рубину» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1).

    Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.

    Состояние команды: «Ростов», как и всегда, провел достаточно средний сезон. Команда не боролась за выживание, но и не претендовала на призовые места.

    Не зря эту игру называют главным матчем «Ростова» за последние годы, ведь у команды есть шанс завоевать трофей и на мажорной ноте завершить сезон, что будет огромным успехом.

    ЦСКА

    Турнирное положение: москвичи в Пути РПЛ Кубке России смогли пройти «Рубин», московское «Динамо» и «Зенит».

    В чемпионате России «армейцы» с 59 баллами финишировали на третьей строчке в турнирной таблице.

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    • Московская команда за 30 туров смогла 47 раз поразить ворота соперников и 21 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» победили «Пари НН» (2:0) и расписали мировую с «Локомотивом» (2:2).

    Команда из Москвы до этого прошла «Зенит» в Кубке по пенальти (0:2, 2:0).

    Перед этим же столичный коллектив выиграл у «Краснодара» (1:0), но сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

    Не сыграют: в команде из столицы России все в строю.

    Состояние команды: весной ЦСКА все называют лучшей командой страны. Подопечные Марко Николича показывают хороший футбол и по праву стали третьими в чемпионате и пробились в финал Кубка России.

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    Как раз победа в Кубке России и станет для команды вишенкой на торте, однако ее еще нужно добыть. Легко ЦСКА точно не будет, несмотря на то, что игра пройдет в Москве.

    Статистика для ставок

    • «Специя» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • «Ростов» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • В последней очной игре «Ростов» переиграл ЦСКА со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.75.

    Прогноз: команды весной почти всегда забивают и играют результативно, поэтому вполне могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.12.

    Прогноз: ЦСКА все же сильнее и играет, по сути, дома, поэтому команда Николича должна побеждать в основное время.

    Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — ЦСКА?

    Матч Ростов — ЦСКА состоится 01 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 3.70.

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    Ростов — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 01.06.202518:00. Кто выиграет Кубок России?
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