ЦСКА обыграл «Ростов» и стал обладателем Кубка России

в серии пенальти обыграл(0:0, 4:3 по пен.) в Суперфинале Кубка России.

В основное время матча команды не смогли отличиться голами. «Ростов» и ЦСКА довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались армейцы. Победный удар на счету Милана Гаича.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ростов — ЦСКА 0:1 Голы: : Миралем Пьянич (пенальти) (1'), : Николай Комличенко (пенальти) (2'), : Иван Обляков (пенальти) (3'), : Умар Сако (пенальти) (4'), : Матвей Кисляк (пенальти) (4'), : Максим Осипенко (пенальти) (5'), : Адольфо Гайч (пенальти) (5') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания (Андрей Лангович, 88'), Кирилл Щетинин (Хорен Робертович Байрамян, 88'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Иван Комаров, 73'), Роналдо, Николай Комличенко, Егор Голенков (Алексей Сутормин, 78') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Аббосбек Файзуллаев, 73'), Миралем Пьянич, Адольфо Гайч, Секу Койта (Тамерлан Мусаев, 67'), Сауль Гуарирапа (Кирилл Глебов, 87') Предупреждения: Виктор Мелёхин (45+5'), Умар Сако (58'), Кирилл Щетинин (81')

После этого матча ЦСКА стал обладателем Кубка России, а «Ростов» завершил свой путь на турнире на стадии Суперфинала.