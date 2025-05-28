«Урал» выиграл у «Ахмата» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

В первом стыковом матче РПЛ екатеринбургскийпобедил грозненскийсо счетом 2:1.

На гол Георгия Мелкадзе в первом тайме хозяева ответили точными ударами Мартина Секулича, который сделал дубль, во втором тайме.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига Урал — Ахмат 2:1 Голы: 0:1 (10'), 0:2 (12'), 0:1 Георгий Мелкадзе (21'), 1:1 Sekulic M. (пенальти) (50'), 2:1 Sekulic M. (59'), 2:4 Bakhruman A. (90+2'), 2:5 Mukhammadsharifi S. (90+6') Урал: Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Владислав Малькевич, Андрей Егорычев (Евгений Марков, 82'), Юрий Железнов (Mosin E., 82'), Фаниль Сунгатулин (Тимур Аюпов, 46'), Илья Ишков (Максим Воронов, 72'), Sekulic M. (Станислав Бессмертный, 89'), Bondarev V. Ахмат: Вадим Ульянов, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович (Максим Самородов, 46'), Милош Шатара, Лео Гогличидз, Даниил Зорин (Амин Талал, 64'), Владислав Камилов (Заим Диванович, 90'), Исмаэл, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе (Родриго Руис Диас, 89') Предупреждение: Андрей Егорычев (15')

Ответный матч в Грозном пройдет уже 31 мая.