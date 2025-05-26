Гвардиола: Грилиш должен играть — у нас или в другом клубе

Наставник «Манчестер Сити»отметил, что хавбекзаслуживает больше игрового времени.

Ранее футболист не попал в заявку на матч заключительного тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0). В сезоне-2024/25 он сыграл в АПЛ лишь 20 матчей, отметившись одним голом и одной передачей.

«Последние полтора-два месяца в составе отсутствовали по пять-шесть игроков — в этот раз выбор пал не в пользу Джека. Но, безусловно, он должен играть. Это выдающийся футболист, которому необходимо выходить на поле каждые три дня. Так не было ни в этом сезоне, ни в прошлом.

Ему нужно больше времени на поле — будь то в нашей команде или в другой. Это вопрос к нему самому, его агенту и клубу», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам чемпионата Англии-2024/25 «Манчестер Сити» занял 3-е место в таблице АПЛ. Грилиш выступает за «горожан» с 2021 года.