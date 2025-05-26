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    Гвардиола: Грилиш должен играть — у нас или в другом клубе

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что хавбек Джек Грилиш заслуживает больше игрового времени.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    Ранее футболист не попал в заявку на матч заключительного тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0). В сезоне-2024/25 он сыграл в АПЛ лишь 20 матчей, отметившись одним голом и одной передачей.

    «Последние полтора-два месяца в составе отсутствовали по пять-шесть игроков — в этот раз выбор пал не в пользу Джека. Но, безусловно, он должен играть. Это выдающийся футболист, которому необходимо выходить на поле каждые три дня. Так не было ни в этом сезоне, ни в прошлом.

    Ему нужно больше времени на поле — будь то в нашей команде или в другой. Это вопрос к нему самому, его агенту и клубу», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам чемпионата Англии-2024/25 «Манчестер Сити» занял 3-е место в таблице АПЛ. Грилиш выступает за «горожан» с 2021 года.

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