Источник: Мостовой станет главным тренером одного из московских клубов

Бывший полузащитникв ближайшее время станет главным тренером одного из московских клубов.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, название команды и сроки контракта пока не разглашаются. Мостовой недавно получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», которая позволяет ему работать главным тренером в клубах низших лиг и входить в тренерские штабы команд РПЛ.

Это будет его первый опыт работы главным тренером, хотя Мостовой уже проявляет активность в тренерской сфере — недавно он был назначен наставником сборной европейских клубов в гала-матче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.