«Алания» сыграла вничью с «КамАЗом» и вылетела из Первой лиги

В 33-м туре Первой лигисыграли вничью — 1:1. Владикавказский клуб официально покинет дивизион и в следующем сезоне выступит во Второй лиге.

Обе команды начали осторожно, не рискуя в атаке. Первый тайм прошёл без голов и ярких моментов.

После перерыва «Алания» смогла выйти вперёд — на 73-й минуте отличился Данил Казанцев, реализовав один из немногочисленных шансов гостей.

Однако «КамАЗ» не сдался и в компенсированное время спас матч: на 90+4-й минуте Дмитрий Тананеев сравнял счёт, установив окончательный результат — 1:1.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Алания 1:1 Голы: 0:1 Kazantsev D. (73'), 1:1 (90+5') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Суханов (Solodukhin A., 87'), Дмитрий Тананеев, Валерий Почивалин, Сурхайхан Абдуллаев (Максим Лаук, 77'), Даниэль Мишкич, Дмитрий Стародуб (Мухаммад Султонов, 62'), Давид Хубаев, Илья Жигулёв (Юрий Кириллов, 76'), Александр Дерюгин (Руслан Апеков, 62'), Motorin D. N. Алания: Адил Магомедов, Аллон Бутаев (Руслан Дауров, 82'), Артур Бязров, Макар Чирков, Алан Хугаев (Ogoev S., 81'), Kazantsev D., Виктор Нафиков (Chertkoev D., 64'), Kozyrev A. (Тарас Гаглоев, 64'), Gogniev S., Yshyk M., Zakirov A. M.

Матч стал отражением непростого сезона для обеих команд. «КамАЗ» в концовке проявил характер и порадовал болельщиков волевым спасением.

В следующем сезоне «Алания» начнет выступления уже во Второй лиге.