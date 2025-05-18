«Сокол» разгромил «Шинник» в матче Первой лиги, Гурциев оформил дубль

в гостях обыграл(4:0) в матче 33-го тура российской Первой лиги.

У гостей дубль оформил Батраз Гурциев, который забил свои голы на 3-й минуте и 56-й минуте с пенальти.

Еще по голу записали на свой счет Роман Ермолин на 6-й минуте и Владислав Шпитальный на 66-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Сокол 0:4 Голы: 0:1 Батраз Гурциев (3'), 0:2 Роман Ермолин (6'), 0:3 Батраз Гурциев (пенальти) (56'), 0:4 Вадим Шпитальный (66') Шинник: Денис Вамбольт, Lavrenkov A., Андрюс Рукас (Вячеслав Зинков, 46'), Артур Черный, Артём Голубев, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Руслан Куль (Павел Шакуро, 67'), Данила Сухомлинов, Василий Алейников (Alfred S., 46'), Захар Федоров (Джонатан Джон, 67') Сокол: Михаил Левашов, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Иван Чуриков, Kantaria G. (Данил Полубояринов, 59'), Роман Юзепчук, Роман Ермолин (Артем Молодцов, 60'), Павел Забелин, Вадим Шпитальный (Егор Карпицкий, 81'), Батраз Гурциев (Владлен Бабаев, 70'), Илья Порохов (Vukic S., 59') Предупреждение: Андрюс Рукас (12')

После этого матча «Сокол» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 29-ю очками в активе. «Шинник» — на 14-й позиции с 35-ю баллами.