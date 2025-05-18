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    «Ахмат» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ

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    Грозненский «Ахмат» гарантированно сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ по итогам сезона.

    Футбольный клуб «Ахмат»
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    Футбольный клуб «Ахмат»

    В 29-м туре команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), что не позволило ей улучшить свое положение в таблице.

    За тур до окончания чемпионата «Ахмат» занимает 14-е место с 25 очками и не сможет подняться выше, даже если выиграет в заключительном матче против «Зенита». Это связано с тем, что по личным встречам грозненцы уступают как «Динамо» из Махачкалы, так и «Пари НН», которые занимают 12-е и 13-е места соответственно.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последнем туре сезона, который состоится 24 мая, «Ахмат» сыграет на выезде против «Зенита». Петербуржцы проведут этот матч в ретроформе, приуроченной к 100-летию клуба.

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