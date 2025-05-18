«Ахмат» сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ

Грозненскийгарантированно сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ по итогам сезона.

В 29-м туре команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), что не позволило ей улучшить свое положение в таблице.

За тур до окончания чемпионата «Ахмат» занимает 14-е место с 25 очками и не сможет подняться выше, даже если выиграет в заключительном матче против «Зенита». Это связано с тем, что по личным встречам грозненцы уступают как «Динамо» из Махачкалы, так и «Пари НН», которые занимают 12-е и 13-е места соответственно.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последнем туре сезона, который состоится 24 мая, «Ахмат» сыграет на выезде против «Зенита». Петербуржцы проведут этот матч в ретроформе, приуроченной к 100-летию клуба.