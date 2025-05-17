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    «Пари НН» и «Факел» поделили очки в матче Российской премьер-лиги

    «Пари НН» — «Факел»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В домашнем матче «Пари НН» сыграл вничью с воронежским «Факелом» и набрал важные очки в борьбе за выживание.

    Футбольный клуб Пари НН
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    Футбольный клуб Пари НН

    Гости открыли счёт на 18-й минуте: после подачи с углового мяч оказался у Ильнура Альшина, который с 11-метровой отметки пробил под штангу — 0:1.
    Для «Факела» это был всего второй гол за весеннюю часть чемпионата.

    На 39-й и 43-й минутах полузащитник хозяев Хуан Боселли получил две жёлтые карточки и был удалён, оставив «Пари НН» в меньшинстве ещё до перерыва.

    Несмотря на численное преимущество, «Факел» не смог развить успех. «Пари НН» играл организованно и дождался своего шанса: на 67-й минуте после вмешательства VAR был назначен пенальти, который реализовал Вячеслав Грулёв — 1:1.

    До конца встречи обе команды имели моменты, но счёт так и не изменился.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Факел 1:1
    Голы: 0:1 Ильнур Альшин (19'), 1:1 Вячеслав Грулёв (67') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Илья Агапов (Тиаго Весино, 46'), Никита Каккоев (Castillo J., '), Александр Эктов, Мамаду Майга, Николай Калинский (Владислав Карапузов, 46'), Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв (Станислав Магкеев, 72') Факел: Виталий Гудиев, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Альберт Габараев (Мохамед Браими, 71'), Игорь Калинин, Ильнур Альшин (Вячеслав Якимов, 59'), Ивлев Андрей, Ираклий Квеквескири, Никита Моцпан, Алексей Каштанов, Владимир Ильин (Белайди Пуси, 77')

    «Пари НН» сумел спастись в меньшинстве и набрал важное очко в борьбе за выживание, хотя победа позволила бы покинуть зону стыков.

    «Факел» не смог воспользоваться численным преимуществом и продолжил серию без побед.

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