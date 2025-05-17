«Пари НН» и «Факел» поделили очки в матче Российской премьер-лиги

Гости открыли счёт на 18-й минуте: после подачи с углового мяч оказался у Ильнура Альшина, который с 11-метровой отметки пробил под штангу — 0:1.
Для «Факела» это был всего второй гол за весеннюю часть чемпионата.
На 39-й и 43-й минутах полузащитник хозяев Хуан Боселли получил две жёлтые карточки и был удалён, оставив «Пари НН» в меньшинстве ещё до перерыва.
Несмотря на численное преимущество, «Факел» не смог развить успех. «Пари НН» играл организованно и дождался своего шанса: на 67-й минуте после вмешательства VAR был назначен пенальти, который реализовал Вячеслав Грулёв — 1:1.
До конца встречи обе команды имели моменты, но счёт так и не изменился.
«Пари НН» сумел спастись в меньшинстве и набрал важное очко в борьбе за выживание, хотя победа позволила бы покинуть зону стыков.
«Факел» не смог воспользоваться численным преимуществом и продолжил серию без побед.