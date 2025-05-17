Аморим: Никогда не нравится, когда проигрываешь

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о поражении от «Челси» (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии. По словам специалиста, его команде немного не повезло.

«Я думаю, мы начали отлично, но в последней трети нам нужно было быть немного агрессивнее. Сегодня нам немного не повезло. Иногда мы хотели пойти в прессинг и забить гол, но немного теряли концентрацию. Никогда не нравится, когда проигрываешь. Мы были конкурентоспособны, это было очевидно.

Финал Лиги Европы? Мы должны готовиться к каждому турниру, за пять дней мы сможем отдохнуть. У нас есть пять дней на подготовку, два дня на полное восстановление и еще два дня на подготовку», — цитирует BBC Аморима.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» набрал 66 очков. Клуб идет 4-м в таблице. «Манчестер Юнайтед» (39) находится на 16-й строчке.