«Тюмень» не удержала победу против «Чайки» в матче Первой лиги

В матче 32-го тура Первой лигисыграли вничью — 1:1.

Хозяева активно начали игру и уже на 16-й минуте вышли вперед — отличился нападающий «Тюмени» Иван Гулько, реализовавший свой момент в штрафной гостей.

Во втором тайме «Чайка» постепенно перехватила инициативу, но долгое время не могла пробить оборону хозяев. Всё изменилось в компенсированное время: на 90+4-й минуте защитник Никита Кармаев оказался самым расторопным в чужой штрафной и сравнял счет.

Футбол. Россия. Первая лига Тюмень — Чайка 1:1 Голы: 1:0 Gulko I. (16'), 1:1 Никита Кармаев (90+4'), 2:1 Ифет Джаковац (45+4'), 2:2 Георгий Мелкадзе (72'), 3:2 Владимир Хубулов (85') Тюмень: Dovgal A., Никита Печенкин, Максим Храмцов (Денис Ткачук, 58'), Александр Коротков, Александр Сергеевич Безчаснюк, Давид Шавлохов, Станислав Поройков (Александр Бем, 71'), Максим Петров, Иван Пяткин, Александр Коротаев (Денис Талалай, 90'), Gulko I. (Андрей Савинов, 71') Чайка: Михаил Штепа, Данил Пелих (Олег Козаченко, 76'), Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Никита Маляров, Олег Николаев, Муслим Бамматгереев (Владислав Руденко, 55'), Эльдияр Зарыпбеков (Даниил Черняков, 84'), Александр Хохлачев, Biblyk S.

После этой ничьей «Тюмень» с 27 очками занимает 16-е место в таблице и продолжает борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

«Чайка» набирает 35 очков и располагается на 13-й позиции.