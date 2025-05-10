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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Балтика» досрочно гарантировала себе возвращение в РПЛ

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    «Балтика» сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0) в матче 32-го тура российской Первой лиги, гарантировав себе возвращение в Премьер-лигу.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    «Мы вернулись в элиту! Теперь официально — балтийцы, мы в РПЛ!

    Благодарим каждого, кто причастен к этому важнейшему успеху: генерального спонсора "Ростех", правительство Калининградской области, всех наших партнёров, руководство и работников клуба, тренерский штаб и футболистов, и, конечно же, вас — наши дорогие болельщики! Вперёд, балтийцы!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

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    • Команда Андрея Талалаев за 2 тура до конца чемпионата обеспечила себе место в топ-2. Сейчас «Балтика» занимает 1-ю строчку с 67-ю очками в активе.

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