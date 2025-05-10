«Балтика» досрочно гарантировала себе возвращение в РПЛ

сыграла вничью с(0:0) в матче 32-го тура российской Первой лиги, гарантировав себе возвращение в Премьер-лигу.

«Мы вернулись в элиту! Теперь официально — балтийцы, мы в РПЛ!

Благодарим каждого, кто причастен к этому важнейшему успеху: генерального спонсора "Ростех", правительство Калининградской области, всех наших партнёров, руководство и работников клуба, тренерский штаб и футболистов, и, конечно же, вас — наши дорогие болельщики! Вперёд, балтийцы!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Команда Андрея Талалаев за 2 тура до конца чемпионата обеспечила себе место в топ-2. Сейчас «Балтика» занимает 1-ю строчку с 67-ю очками в активе.