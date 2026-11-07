8 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» и «Урал». Начало встречи — в 11:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» занимает 3-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 31 очко.
Последние матчи: В последней игре российского первенства команда из Екатеринбурга в гостях переиграла «Сочи» (2:0). В составе «Урала» дубль оформил Бертран Фурье.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах чемпионата России команда из Екатеринбурга одержала три победы и потерпела два поражения. В этих матчах футболисты «Урала» забили девять мячей и пропустили шесть голов.
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» из Ульяновска расположилась на 8-й строчке чемпионата России, набрав 22 очка в 17 играх.
Последние матчи: волжане в рамках 15-го тура сыграли вничью с «Текстильщиком» (1:1). В Кубке России «Волга» разгромила «Чертаново» (5:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Волга» выдает беспроигрышную серию из семи матчей, одержав пять побед и сыграв две встречи вничью.
Статистика для ставок
- «Урал» занимает 3-е место в ФНЛ
- «Волга» занимает 8-е место в ФНЛ
- В этом сезоне «Волга» и «Урал» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Урала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Волги» — 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.
Прогноз: «Волга» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд. Впереди серьёзное испытание в поединке против одного из лидеров ФНЛ — «Урала». Да, волжане могут не одержать победу, но вполне могут дать бой команде из Екатеринбурга.
Ставка: Фора «Волги»(+1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.