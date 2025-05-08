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    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»

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    «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» проведут ответный матч полуфинала Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Линделеф, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хейлунн

    «Атлетик»: Ахирресабала, У. Нуньес, Горосабель, Е. Альварес, Берчиче, И. Руис, Хаурехисар, Джало, У. Гомес, Беренгер, Саннади

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» максимально близок к выходу в финалу Лиги Европы. Неделю назад команда Рубена Аморима выдала мощный матч на выезде и разгромила «Атлетик» — 3:0. Теперь «красным дьяволам» достаточно сохранить комфортное преимущество, добытое в первой встрече. Четыре года назад манкунианцы уже играли в финале Лиги Европы, но тогда уступили другому испанскому клубу — «Вильярреалу».

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    • В текущем розыгрыше турнира «Юнайтед» не потерпел ни одного поражения. Команда заняла третье место на общем этапе и напрямую вышла в 1/8 финала. Там англичане уверенно разобрались с «Реалом Сосьедад»: ничья 1:1 в Сан-Себастьяне и уверенная победа 4:1 на «Олд Траффорд». Четвертьфинал против «Лиона» выдался куда драматичнее. После ничейного результата во Франции (2:2), дома «Манчестер Юнайтед» уступал 2:4 в дополнительное время, но совершил героический камбэк — три мяча за последние шесть минут и итоговые 5:4. Победный гол в самой концовке забил Харри Магуайр.

    В АПЛ сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается провально. Команда занимает 15-е место и за три тура до финиша уже не решает никаких турнирных задач. В последнем матче подопечные Аморима проиграли «Брентфорду» (3:4), продлив серию без побед до шести встреч.

    «Атлетик»

    «Атлетик» из Бильбао провалил первый полуфинальный матч против «Манчестер Юнайтед» (0:3) и теперь рискует не попасть в финал Лиги Европы, который пройдет на домашнем стадионе «Сан-Мамес». В последний раз баски доходили до финала турнира 13 лет назад — в 2012 году, но тогда уступили мадридскому «Атлетико».

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    • Путь подопечных Эрнесто Вальверде в плей-офф был непростым. В 1/8 финала им противостояла «Рома»: после поражения 1:2 в Риме, дома «Атлетик» сумел переломить ход противостояния и выиграл 3:1. В четвертьфинале баски прошли «Рейнджерс» — нулевая ничья в Глазго и победа басков в Бильбао со счетом 2:0.

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    Личные встречи

    В 4-х очных матчах на счету «Атлетика» 2 победы, «Манчестер Юнайтед» выиграл один раз и еще в одной игре была зафиксирована ничья.

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