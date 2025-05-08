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    Манчестер Юнайтед — Атлетик: прогноз и ставка 1.90 на тотал в Лиге Европы

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»
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    Бруну Фернандеш
    8 мая в ответном поединке полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 16:15 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 3:0 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в финал ему достаточно даже проиграть с разницей в два гола.

    Команда в основном раунде Лиги Европы заняла третью позицию, после чего в плей-офф прошла испанский «Реал Сосьедад» и французский «Лион».

    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на чужом поле проиграл «Брентфорду» (3:4).

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает лишь 15-ю строчку с отрывом в 17 баллов от зоны вылета, поэтому уже давно не переживает о риске понижения в классе.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Дало, Колльер, Зиркзе и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех прошлых матчах в разных турнирах «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной победе.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, но зато обещают неплохие перспективы хотя бы на ничью, чего им будет вполне достаточно для выхода в финал.

    Бруну Фернандеш — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с семью голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» потерпел поражение результатом 0:3 в первом матче на своем поле, поэтому для выхода в финал ему нужно побеждать с разницей минимум в три гола.

    Команда в основном раунде Лиги Европы заняла вторую позицию, после чего в плей-офф прошла итальянскую «Рому» (1/8 финала) и шотландский «Рейнджерс» (четвертьфинал).

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 34-го тура испанского первенства «Атлетик» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) на выезде.

    В национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов (топ-5) с отрывом в четыре очка от шестой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

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    • Не сыграют: травмированы — Нико Уильямс и Ойан Сансет, дисквалифицирован — Дани Вивиан.

    Состояние команды: в четырех предыдущих поединках в разных турнирах «Атлетик» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, не говоря уже о том, что для выхода в финал им нужна разгромная победа на выезде.

    Нико Уильямс и Иньяки Уильямс — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «МЮ» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Атлетика» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.55, победа «Атлетика» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным сценарием, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор результативности поединков соперника обещает стать решающим, что и доказала их первая игра.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Матч Манчестер Юнайтед — Атлетик состоится 11 мая 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.55, победа «Атлетика» — в 3.55.

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