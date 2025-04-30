«Манчестер Юнайтед» — последнее препятствие на пути «Атлетика» к финалу мечты в Лиге Европы

Можно с уверенностью сказать, что в этом сезоне «Атлетик» мог бы выступать в Лиге чемпионов, а не бороться с «Манчестер Юнайтед» за выход в финал Лиги Европы, который пройдет на их домашнем стадионе в Бильбао. Во всем виноваты несколько лишних бокалов пива.

Это утверждение — вовсе не провокация и не попытка привлечь внимание громким заголовком. Этот факт редко обсуждается, но его трудно отрицать.

Ровно год назад «Атлетик» впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании — и устроил грандиозное празднование. В назначенный день — 13 апреля — команда взяла этот внушительный по размерам трофей, спустила на воду легендарную баржу «Габарра» и отправилась в плавание по реке Нервьон. Это было первое появление «Габарры» на водах Бильбао с 1984 года. Игроки веселились и пили пиво. Много пива.

Слово «Gabarra» означает всего лишь «речная баржа». В праздничных целях она использовалась впервые в 1983 году — тогда отмечали чемпионство «Атлетика» в Ла Лиге, а затем снова — в 1984 году, когда клуб оформил золотой дубль. После этого она стала рабочим грузовым судном, ушла на покой, и лишь в 2024 году была поднята из музея морского флота Бильбао для того самого праздника.

Футболисты «Атлетика» на знаменитой речной барже «Габарра» globallookpress.com

В тот день ее сопровождали 162 лодки, а вдоль берегов собрались около миллиона болельщиков. Это была настоящая красно-белая армада. Когда клуб принципиально подписывает и выпускает на поле только игроков, родившихся или воспитанных в Стране Басков, каждая победа воспринимается как событие, достойное празднования в десятикратном размере.

Празднования были грандиозными — бурлящее, красно-белое море баскских болельщиков, а футболисты вели себя при сходе с «Габарры» как настоящие моряки, впервые ступившие на берег: пели, плясали, веселились и пили до тех пор, пока последний из них не объявил отбой, потому что уже взошло солнце.

На следующий вечер на «Сан Мамесе» предстоял матч с «Вильярреалом», крайне важный в контексте борьбы с мадридскм «Атлетико» за четвертое место.

Болельщики «Атлетика» globallookpress.com

Но 14 апреля, когда «Желтая субмарина» встретилась с подвыпившими «моряками», всё пошло не по плану. «Атлетик» долго время вел 1:0 почти, но ближе к финальному свистку команду накрыла усталость. Судьба отвернулась от басков, когда на последних секундах арбитр назначил пенальти — при том, что «Атлетик» не смог превратить свое преимущество и численное большинство (у «Вильярреала» было удаление во втором тайме) ни во второй, ни в третий гол.

Дани Парехо хладнокровно реализовал 11-метровый, и по стадиону, тренировочной базе и всему городу прокатилась волна разочарования.

«С того момента, как мы сели на Габарру и в течение всей двух с половиной часовой поездки до "Сан Мамеса", мы пили пиво, как звери. Легенды рассказывали, каково это — плыть на Габарре, но когда ты сам в этом участвуешь — это нечто совершенно особенное.

Неделя выдалась тяжелой: мы играли с "Вильярреалом" уже на следующий вечер и едва не победили их — всё еще пьяные! Они сравняли счет только на 95-й минуте», — признался вскоре Иньяки Уильямс.

Похмелье перекинулось и на следующий домашний матч, в котором «Атлетик» сыграл вничью с борющейся за выживание «Гранадой». Эти четыре упущенных очка означали, что к следующему туру, на выезде против «Атлетико», команда подошла не с преимуществом в одно очко, а с отставанием в три. Поражение в Мадриде окончательно похоронило мечты: четвертое место и участие в Лиге чемпионов ускользнули из тех же самых рук, которые всего неделю назад поднимали Кубок короля&

Но сейчас никто не жалуется.

«Атлетик» перед финалом Кубка Испании-2024 globallookpress.com

«Атлетик» никогда не выигрывал европейских трофеев, и тем более не входил в очень узкий круг из всего четырех клубов (это «Реал» Мадрид, «Интер», «Барселона» и «Фейеноорд»), которым удалось одержать победу в финале еврокубка, проходившем на их домашнем стадионе, за последние 70 лет. Именно эта мечта ведет басков вперед. Впереди — два матча против «Манчестер Юнайтед».

У этих двух клубов много общего, даже если шкаф с трофеями у одного заметно больше.

Например: у скольких стадионов в мире есть прозвища — и не просто прозвища, а такие, которые известны не меньше, чем официальные названия? «Юнайтед» играют в Theatre of Dreams, а домашняя арена «Атлетика» — это «Кафедральный собор» (The Cathedral). Первый стадион «Сан-Мамес» был открыт в 1913 году, когда клуб приобрел участок, на котором находился приют для пожилых и место бывшей часовни Святого Мамеса (San Mamés). По легенде, кто-то тогда сказал: «Раньше здесь была часовня, но теперь, похоже, собираются строить собор». Так и повелось.

Стадион получил имя той самой старой часовни, чтобы отличаться от соседнего приюта. А поскольку по преданию римляне бросили Святого Мамеса ко львам, и он усмирил их проповедью, «Атлетик» вот уже 112 лет называют «Лос Леонес» — «Львы».

А каждый собор нуждается в своем пастыре. В этом случае им является Эрнесто Вальверде, которого в Стране Басков зовут «Txingurri» — что на баскском означает «Муравей». Можно с уверенностью сказать: Вальверде всегда был невелик ростом, но трудолюбив и целеустремлен.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

В 2021 году Вальверде был совсем близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Стороны вели переговоры, но, как это часто бывает в футболе, разговоры так и не переросли в реальность.

Спустя пару лет Вальверде подтвердил, что мог стать тренером «МЮ»:

— Я действительно мог уехать в Англию, но в конце концов по тем или иным причинам этого не произошло. Жизнь часто определяется обстоятельствами, верно? После «Барселоны», если честно, у меня были предложения из разных мест...Но я не очень люблю говорить о том, чего не сделал.

Вальверде необычный человек: инженер-электронщик, фотограф, гитарист, играющий рок-н-ролл, заядлый велосипедист, спокойно преодолевающий 80 километров за раз. Вырос в неспокойные времена баскского конфликта 1970-х и признает, что «имел какое-то магнетическое притяжение для местной полиции».

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Он дважды проигрывал финалы Лиги Европы — оба раза с «Эспаньолом», сначала как игрок, а потом как тренер. А на следующей неделе он впервые вернется на северо-запад Англии с тех самых пор, как «Ливерпуль» разгромил его «Барселону» 4:0 и выбил из полуфинала Лиги чемпионов в 2019-м.

Теперь настал его момент — и момент «Атлетика»: сначала «Кафедральный собор», затем «Театр Мечты». Пантеон футбола ждет победителя.

Самое точное определение «Атлетика», которое доводилось слышать, принадлежит бывшему нападающему клуба, Арицу Адурису:

— Я считаю, что «Атлетик» для наших болельщиков — это не просто клуб. Это философия, почти религия. Каждый фанат «Атлетика» ощущает себя как часть клуба. Они чувствуют, что являются частью команды. Когда люди приходят на «Сан-Мамес», они тоже «играют» — вместе с командой, среди людей, с которыми выросли, у которых та же культура, схожие взгляды и характер. Это семья. «Атлетик» играет своими против остального мира.

Эта связь между людьми и командой совсем не такая, как в других клубах. Когда «Атлетику» тяжело, тяжело и болельщикам. И именно поэтому они помогают команде — потому что она часть их самих.

Матч начинается: «Атлетик» против «Юнайтед» и остального мира.