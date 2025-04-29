В финале сыграют «Челси» и «Бетис»? Прогноз на полуфиналы Лиги конференций

По итогам четвертьфиналов Лиги конференций в четверку лучших вошли лондонский «Челси», испанский «Бетис», итальянская «Фиорентина» и сенсационный шведский «Юргорден». Попробуем предсказать, кто станет участником решающего матча, который состоится 28 мая в польском Вроцлаве. Полуфиналы пройдут 1 и 8 мая.

«Бетис» — «Фиорентина»

В прошлом раунде Лиги конференций «Бетис» выбил польскую «Ягеллонию». Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу испанского клуба, в ответной игре команды разошлись миром — 1:1. «Бетис» в этом розыгрыше еврокубка до этого выбил в плей-офф бельгийский «Гент» и португальскую «Виторию» из Гимарайнша.

«Фиорентина» в прошлом раунде не без труда одолела словенский «Целе» — после минимальной выездной победы со счетом 2:1 итальянская команда дома сыграла со скромным соперником вничью 2:2. До этого «фиалки» с таким же большим трудом победили «Панатинаикос» в 1/8 финала: проиграли грекам на выезде в 1/8 финала со счетом 2:3, а дома выиграли — 3:1. «Бетис» провел на один раунд больше «Фиорентины» в Лиге конференций, так как на основном этапе занял только пятнадцатое место и попал в стыковые матчи.

«Бетис» с учетом пяти команд от Испании в Лиге чемпионов в предстоящем еврокубковом сезоне всерьёз бьется за попадание в главный турнир Старого Света. По игре во втором круге севильцы — одна из лучших команд Примеры. В последнее время «Бетис» разгромил «Вальядолид» (5:1), обыграл «Жирону» (3:1), проиграл прямому конкуренту за пятое место «Вильярреалу» (1:2), отобрал очки на выезде у «Барселоны» (1:1), победил в дерби «Севилью» (2:1) и «Леганес» (3:2). В обороне у команды по-прежнему проблемы — она пропускает в каждом из последних матчей чемпионата, зато Мануэль Пеллегрини наладил атаку.

«Ягеллония» — «Бетис» globallookpress.com

Очень достойно играет за «Бетис» арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони, сделавший «3+2» в 12 матчах чемпионата и «2+2» в шести встречах Лиги конференций. Вторую молодость под началом любимого со времен «Малаги» тренера обрел Иско, лидирующий в команде по голам (8) и результативным передачам (5). Хорош Джовани Ло Чельсо, лишь из-за травмы не ставший чемпионом мира в 2022 году. В Лиге конференций заметен конголезский опытный форвард Седрик Бакамбу, забивший семь мячей и идущий на втором месте среди лучших бомбардиров турнира.

«Фиорентина» мощно выглядела в начале сезона, всерьез претендуя на самые высокие места в чемпионате Италии. Событием, поделившим сезон «фиалок» на до и после, стала остановка сердца Эдоардо Бове, случившаяся в матче против «Интера». Молодой полузащитник продолжает восстанавливаться после эпизода, едва не ставшего трагическим, а команда резко упала в турнирной таблице. Сейчас «Фиорентина» идет только восьмой в чемпионате. Если на таком месте команда закончит сезон в лиге, единственный шанс попасть в еврокубки на следующий сезон — победа в Лиге конференций. В два предыдущих сезона «фиалки» попадали в финал третьего по значимости еврокубка, но сначала уступили «Вест Хэму», а затем проиграли «Олимпиакосу».

«Фиорентина» — «Целе» globallookpress.com

При этом, в шести последних матчах чемпионата «Фиорентина» не проигрывает. Помогает команде заново обрести баланс новая схема 3-5-2, на которую Раффаэле Палладино перешёл по ходу сезона после привычных 4-2-3-1.

Прогноз: «Бетис» все же подходит к предстоящим матчам фаворитом. «Фиорентина» нестабильна, поэтому третьего кряду финала Лиги конференций у команды не случится. На «Бенито Вильямарине» севильцы победят со счетом 2:1, а на «Артемио Франки» соперники разойдутся миром — 1:1.

«Юргорден» — «Челси»

Шведский клуб сотворил настоящую сенсацию, пробившись в полуфинал третьего по статусу евротурнира. В прошлом раунде подопечные финского специалиста Яни Хонкаваары неожиданно выбили венский «Рапид». После домашнего поражения в Швеции (0:1) «Юргорден» разыгрался в овертайме ответного матча, разгромив соперника, заканчивавшего матч вдевятером, со счетом 4:1. До этого шведы выбили в плей-офф кипрский «Пафос», проиграв 0:1 в гостях и уверенно выиграв 3:0 дома. «Юргорден» стал первым за 28 лет представителем своей страны в полуфинале еврокубка — в 1997-м «Хальмстад» дошёл до финала Кубка Интертото.

«Челси», выступающий в Лиге конференций экспериментальным составом, в прошлом раунде выбил варшавскую «Легию». После победы на выезде со счетом 3:0 можно было и не проводить ответного матча, в котором поляки одержали победу — 2:1. В 1/8 финала «Челси» дважды обыграл «Копенгаген» — 2:1 и 1:0.

Для «Юргордена» само попадание в полуфинал выглядит чудом и прыжком выше головы. В команде практически нет игроков с большим еврокубковым опытом. Новый сезон чемпионата Швеции подопечные Хонкаваары начали не слишком убедительно: в пяти турах команда набрала семь очков и находится в середине турнирной таблицы, забив всего два мяча. В целом, здесь нет поступательного развития, какое в последние еврокубковые кампании показывает другой скандинавский клуб — «Будё-Глимт». Скорее стоит говорить об удачном случае.

«Рапид» — «Юргорден» globallookpress.com

«Челси» экспериментирует с составом в Лиге конференций. В стартовом составе часто появляются правый защитник Джордж Ачимпонг и вингер Тайрик Джордж, практически не играющие в Премьер-лиге. На замену периодически выходит 17-летний форвард Шумайра Мхеука. Коул Палмер провёл в Лиге конференций всего лишь четыре матча. Однако несмотря на факторы резервного состава, даже глубокие запасные «Челси» стоят в несколько раз дороже футболистов основы «Юргордена», и в этой дуэли «синие» обязаны одержать победу.

Под вопросом участие в предстоящем матче лучшего игрока Лиги Европы по соотношению голов к проведенным минутам Марка Гиу. Каталонец, у которого в активе 6 мячей за 284 минуты, проведенные в турнире, должен восстановиться от травмы на днях. Не заявлен на Лигу конференций тяжело и надолго травмированный Весле Фофана. Надолго выбыл его однофамилец, форвард Давид Датро. Из-за положительно пробы на мельдоний давно не играет Михаил Мудрик, здорово зажигавший в первых матчах Лиги конференций.

«Челси» — «Легия» globallookpress.com