Трансферный дайджест. 22 — 28 апреля

Андреа Камбьязо

«Ювентус», защитник, 25 лет

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может уже во время летнего трансферного окна оказаться в Англии.

Если верить изданию The Sun, то 25-летнего итальянца намерен подписать «Манчестер Сити». «Горожане» якобы еще с зимы ведут футболиста и уже предпринимают попытки для того, чтобы его заполучить.

Сообщается, что «Ювентус» понимает это и уже положил глаз на Нуну Тавареша из «Арсенала», чтобы заменить Камбьязо.

Также отмечается, что другие команды не смогут составить конкуренцию «Сити» в борьбе за игрока.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Камбьязо в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 39 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Камбьязо перейдет в «Манчестер Сити».

Кристиан Ромеро

«Тоттенхэм», защитник, 27 лет

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро летом может покинуть английский чемпионат и отправиться покорять Испании.

27-летнего аргентинского футболиста хочет видеть у себя наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Команда из столицы Испании серьезно заинтересована в подписании игрока.

Сообщается, что именно Ромеро является ключевой опцией для «Атлетико» в плане усиления во время летнего трансферного окна. Он сможет закрыть проблемную позицию в команде.

В текущем сезоне Ромеро принял участие в 23 матчах, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Наш прогноз: Ромеро переедет в Испанию.

Лиам Делап

«Ипсвич», нападающий, 22 года

За форварда «Ипсвича» Лиама Делапа может летом развернуться нешуточная борьба, поскольку он отлично себя зарекомендовал в АПЛ.

По данным GiveMesport, сейчас главным претендентом на подписание 22-летнего нападающего является «Челси». Лондонский клуб уже начал работу над подписанием англичанина.

«Синим» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед», который также жаждет усилить атакующую мощь команды во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что сам футболист готов к тому, чтобы перебраться в более сильную команду уже по окончании сезона.

Лиам Делап globallookpress.com

В текущем сезоне Делап принял участие в 32 матчах, в которых забил 12 мячей и сделал два ассиста. За него нужно будет заплатить примерно 35 миллионов евро.

Наш прогноз: Делап останется в АПЛ, в отличии от «Ипсвича».

Джонатан Та

«Байер», защитник, 29 лет

Центрбек «Байера» Джонатан Та точно сменит клубную прописку по итогам текущего сезона. Об этом уже заявил сам защитник.

Уже давно в прессе появляется информация о будущем 29-летнего игрока. Теперь же издание Sky Sports сообщило о том, что «Барселона» уже согласовала подписание немца на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны еще ничего не подписывали. Этим могут воспользоваться «Реал» и «Бавария», которые также следят за игроком.

В этом вопросе все будет решать выбор самого футболиста и предложенные ему финансовые условия и подписной бонус.

Джонатан Та globallookpress.com

В текущем сезоне Та принял участие 45 матчах во всех соревнования, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Та перейдет в «Барселону».

Жюль Кунде

«Барселона», защитник, 26 лет

Достаточно странная информация пришла из Англии. Там издание Sun сообщило, что защитник «Барселоны» Жюль Кунде может отправиться на Туманный Альбион.

26-летнему французу предлагает хороший контракт лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы серьезно раскошелиться и предложить за футболиста 64 миллиона евро.

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Реакция «Барселоны» и самого игрока пока что остается неизвестной, однако думается, что испанской команде точно не хочется расставаться с Кунде, как и самому Жюлю покидать стан каталонцев.

Посмотрим, как будут развиваться события ближе к летнему трансферному окну, однако верится в данный переход с трудом.

Жюль Кунде globallookpress.com

В текущем сезоне Кунде провел 51 матч, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.

Наш прогноз: Кунде останется в «Барселоне».

Виктор Осимхен

«Галатасарай», нападающий, 26 лет

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который на правах аренды выступает за «Галатасарай», в следующем сезоне, вероятно, не будет играть ни за ту, ни за ту команду.

Mirror информирует, что нигерийского нападающего намерен во что бы то ни стало заполучить «Манчестер Юнайтед». Именно футболист сборной Нигерии является главной трансферной целью манкунианцев на лето.

Ранее была информация, что стороны уже даже успели согласовать трансфер, однако журналист Николо Скира сообщил, что Осимхена может перехватить саудовский «Аль-Хиляль».

Сообщается, что команда из Эр-Рияда уже ведет переговоры о трансфере Виктора, но детали возможного перехода пока что остаются неизвестными.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В текущем сезоне Осимхен провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 7 результативных передач.

Наш прогноз: Осимхен перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Мартин Субименди

«Реал Сосьедад», полузащитник, 26 лет

Хавбек «Реал Сосьедад» Мартин Субименди находится в сфере интересов «Арсенала».

По информации ESPN, лондонцы намерены провернуть трансфер полузащитника во время летнего периода дозаявок. Сейчас «канониры» ведут активные переговоры и клубы находятся на продвинутой стадии.

Что касается самого игрока, то 26-летний рассматривает условия личного контракта, поскольку ранее была информация об интересе к нему со стороны «Реала».

Мартин Субименди globallookpress.com

Сумма отступных Субименди составляет 60 миллионов евро. Эту сумму может заплатить любая команда, чтобы его выкупить. Мартин 43 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

Наш прогноз: Субименди перейдет в команду рангом выше.