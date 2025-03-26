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    «Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25

    За две недели до матчей Лиги конференций попытаемся предсказать исходы четвертьфинальных дуэлей

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    Коул Палмер
    В Лиге конференций осталась восьмерка лучших команд. Среди оставшихся участников третьего по статусу еврокубка — как представители топ-лиг, так и прыгнувшие выше головы команды из средних по уровню европейских чемпионатов. Матчи пройдут 10 и 17 апреля.

    «Бетис» — «Ягеллония»

    В последнее время «Бетис», недавно шедший в чемпионате ярко выраженным середняком с показателем 8 побед, 8 ничьих, 8 поражений, стабилизировал игру. Команда одержала четыре подряд победы в чемпионате, а также стабильно прошла по Лиге конференций. В матчах 1/16 финала подопечные Мануэля Пеллегрини прошла «Гент». Уверенно выиграв на выезде со счетом 3:0, команда позволила себе экспериментальным составом уступить дома с минимальным счетом. В 1/8 финала севильцы после ничьей на своем поле (2:2) разгромили в гостях «Виторию» из Гимарайнша (4:0). Великолепную форму набрал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони, уже успевший четырежды отличиться в составе своей новой команды.

    «Бетис» — «Витория» Гимарайнш
    globallookpress.com

    В составе команды остался только один травмированный — Джовани Ло Чельсо. Остальные футболисты должны принять участие в первом матче против «Ягеллонии», дисквалифицированных в составе команды нет. Разве что Кучо Эрнандес не заявлен на Лигу Европы.

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    • «Ягеллония», выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Польши, в этом сезоне также претендует на чемпионство. Команда 33-летнего тренера Адриана Семенца отстает лишь на одно очко от лидирующего «Ракува». Зато клуб из Белостока достаточно уверенно выступает в Лиге конференций. В плей-офф поляки одолели сербскую «Бачку Тополу» (два раза по 3:1) и бельгийский «Серкль Брюгге» (после домашней победы 3:0 уступили 0:2 в гостях). Команда подходит ко встрече с «Бетисом» в хорошей форме. Единственный травмированный игрок команды — испанский центральный защитник Адриан Дьегес.

    Прогноз на дуэль этих командпобеда «Бетиса» 4:1 по сумме двух матчей. Севильцы должны снимать все вопросы о победителе в первом, домашнем матче.

    «Целе» — «Фиорентина»

    Словенский клуб неожиданно пробился в столь высокую стадию Лиги конференций, последовательно выбив АПОЭЛ и «Лугано» по пенальти. Это особенно контрастирует с выступлением в домашнем чемпионате. В словенском первенстве «Целе» идёт пятым, отставая от лидера «Олимпии» на целых восемнадцать очков. В этом сезоне под вопросом само попадание «Целе» в еврокубки. Команда пропускает на уровне второй половины таблицы чемпионата. Россияне Егор Пруцев и Никита Иосифов не участвуют в Лиге конференций — первый не включен в заявку команды зимой после аренды из «Црвены Звезды», второй в принципе не играет за клуб в последних матчах. В списке травмированных находится только запасной правый защитник Нейц Айхмайер.

    «Фиорентина» — «Панатинаикос»
    globallookpress.com

    «Фиалки» в последнее время выступают не слишком убедительно. Претендовавшая в середине зимы на попадание в зону Лиги чемпионов команда сейчас идёт только восьмой в Серии А, чередуя победы и поражения. В Лиге конференций команда в 1/8 финала не без труда одолела «Панатинаикос» (3:1 дома после 2:3 на выезде). В чемпионате флорентийцев периодически лихорадит. Да, в последнем туре была одержана красивая победа над «Ювентусом» со счетом 3:0, но до этого команда проиграла «Наполи» (1:2), «Вероне» (0:1) и «Комо» (0:2). В новом году «Фиорентина» плохо играет в матчах с соперниками из низа турнирной таблицы.

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    • Прогноз на дуэль этих команд 2:5 в пользу «Фиорентины». Дома «Целе» может дать бой команде, испытывающей большие проблемы с уступающими в классе соперниками, но на своей арене «Фиорентина» покажет класс.

    «Легия» — «Челси»

    Второй польский клуб на данной стадии Лиги конференций, в отличие от «Ягеллонии», не претендует на чемпионский титул на родине. «Легия» идёт только пятой в чемпионате, отставая от находящегося на третьем месте «Леха» на десять очков. По забитым мячам команда португальского тренера Гонсалу Фейю — первая, однако пропускает она на уровне коллективов из середины турнирной таблицы. Зато «Легия» убедительно играет в Лиге конференций: благодаря успешным результатам клуб из Варшавы избежал стыкового раунда, а в 1/8 с трудом, но прошёл «Мольде» (2:3 на выезде и 2:0 дома).

    «Челси» — «Копенгаген»
    globallookpress.com

    В первом из матчей с «Челси» из-за удаления в последней игре не примет участия бывший защитник «Краснодара» Артур Енджейчик. Также из-за перебора карточек не сыграет его сменщик Ян Жолковский.

    «Челси» в матчах Лиги конференций играет наполовину экспериментальным составом. В последней домашней игре против «Копенгагена» на поле появлялись Джош Ачимпонг, Кирнан Дьюсбери-Холл и Тайрик Джордж. Коул Палмер свои первые матчи в Лиге конференций провел только в плей-офф, будучи не заявленным на основной раунд турнира.

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    • «Челси» — безусловный фаворит турнира. При этом и на этой стадии команде придется играть без части лидеров. Не заявлен на Лигу конференций Уэсли Фофана. Не поможет команде молодой аргентинский защитник Аарон Ансельмино. Зато должны вернуться в строй Коул Палмер, Нони Мадуэке и Николас Джексон.

    Прогноз на дуэль этих команд0:5 в пользу «Челси». Лондонцы выглядят явно сильнейшей командой турнира даже в экспериментальном составе и должны легко справиться с пятой командой Польши.

    «Юргорден» — «Рапид»

    Шведский клуб — один из самых неожиданных участников четвертьфинала. Особенно поражает то, что «Юргорден» прошел в эту стадию без стыкового матча в 1/16 финала, сразу попав в 1/8. На групповом этапе шведы сыграли вничью с австрийским ЛАСКом, победили «Панатинаикос» (2:1) и «Легию» (3:1). В 1/8 финала скандинавы под началом назначенного в новом году финского тренера Яни Хонкаваары прошли кипрский «Пафос». Игра на Кипре завершилась минимальным поражением шведов — 0:1, в то время как в ответном матче команда одолела соперника со счетом 3:0. Интересно, что у «Юргордена» была игровая практика в преддверии еврокубковых матчей. В феврале команда провела три матча в Кубке Швеции.

    «Рапид» после матча с «Борацем»
    globallookpress.com

    У «Юргордена» в предстоящем первом матче будут отсутствовать из-за перебора желтых карточек два футболиста — центральный полузащитник Даниэль Стенссон и центральный нападающий Токмак Нгуен. Особенно чувствительна потеря последнего, способного сыграть как на острие атаки, так и под нападающим и на обоих флангах.

    «Рапид» также уверенно выглядел на основном этапе Лиги конференций. Среди прочего, команда победила «Истанбул Башакшехир» (2:1) и «Копенгаген» (3:0). Команда миновала стадию стыковых матчей и в 1/8 финала встретилась с боснийским клубом «Борац» из Бани-Луки. Победить удалось только в овертайме домашнего матча, причем австрийцам пришлось отыгрываться. Но точный удар Луи Шауба вывел команду в четвертьфинал турнира.

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    • У «Рапида» травмированы два запасных вратаря Лауренц Орглер и Беньямин Гёхль, молодой центральный защитник Якоб Шоллер, ивуарийский центральный полузащитник Ромео Аман и завершающий по окончании сезона карьеру опытнейший форвард Гвидо Бургшталлер. Также дисквалифицирован на первый матч противостояния с «Юргорденом» малийский центрхав Мамаду Сангаре.

    Прогноз на дуэль этих команд — победа «Рапида» в упорной борьбе. Слишком серьезны потери шведов в первом матче. Возможно, венский клуб снова выиграет в овертайме. Предположим победу «Рапида» с общим счетом 3:2.

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