Надежда на Лигу Чемпионов ещё жива: «Челси» дожал «Эвертон»

Иногда один гол значит гораздо больше, чем просто изменение счёта. Когда мяч, посланный Николасом Джексоном в сетку ворот «Эвертона», оказался за линией, нападающий «Челси» будто освободился от тяжелой цепи. Первое результативное действие с конца января (у страйкера была травма, не всё так трагично) — и важнейшие три очка в борьбе за возвращение в Лигу чемпионов.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Николас Джексон (27') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Рис Джеймс, 67'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Кирман Дьюсбери-Холл, 90'), Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 78'), Николас Джексон (Тирик Джордж, 90') Эвертон: Бету (Юссеф Шермити, 64'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Нэйтан Паттерсон (Эшли Янг, 64'), Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 63'), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 46'), Jake O'Brien

«Челси» продолжил привычную для себя домашнюю модель игры: давление, давление и ещё раз давление. В первом тайме — пять ударов по воротам, полная доминация по владению мячом, но без особенного куража.

«Эвертон», для которого задача на сезон уже решена — место в Премьер-лиге сохранено, — играл осторожно, почти без акцентов на атаку. Даже вынужденный эксперимент Энцо Марески с Кайседо на правом фланге обороны и возвращение Лавия в середину поля не сломали хрупкий баланс матча.

Челси — Эвертон globallookpress.com

Первая настоящая угроза прилетела с фланга: Нони Мадуэке мощно пробил с левой, но Джордан Пикфорд в эффектном прыжке потащил мяч из угла. Всё шло к тому, что «Стэмфорд Бридж» снова начнёт нервничать.

Решающая ошибка гостей

Парадоксально, но прорыв родился не из филигранной атаки, а из грубого просчёта «Эвертона». Пикфорд выбил мяч на Бето, тот потерял его под давлением Чалоба — и «Челси» за секунды провёл контратаку. Энцо Фернандес отдал резкую передачу вперёд, Джексон развернулся и выстрелил низом в угол. 1:0. Важнейший гол для Николаса в концовке сезона.

Челси — Эвертон globallookpress.com

На фоне взрывных эмоций Джексон вскоре мог оформить дубль: перехватил неудачный пас Паттерсона, но снова Пикфорд спас «Эвертон», оставив игру в подвешенном состоянии.

Хрупкое преимущество

Перед перерывом матч мог резко измениться: Роберт Санчес врезался в Виталия Миколенко, и ситуация выглядела как возможный пенальти. Но арбитр зафиксировал фол в пользу хозяев. Ещё один эпизод в пользу «Челси» — и ещё один звонок, который должен был их разбудить.

После перерыва «Челси» сбавил темп, как будто экономя силы. И «Эвертон» мог этим воспользоваться, будь у команды Дэвида Мойеса больше желания и структуры в атаке. Но, несмотря на 14 ничьих в сезоне — рекордное число в лиге — гости даже не попытались навязать борьбу.

Челси — Эвертон globallookpress.com

Любая победа сейчас — невероятно важна

Это была не красивая победа, не триумф в стиле праймового «Челси» Тухеля, а тяжёлое, вязкое преодоление себя. Но именно такие матчи создают фундамент для больших финишей.

Календарь и таблица АПЛ

Впереди у «Челси» решающие недели — и если Джексон и компания сумеют выжимать из себя необходимый минимум, то гимн Лиги Чемпионов с большой вероятностью снова прозвучит на «Стэмфорд Бридж» уже осенью.