Надежда на Лигу Чемпионов ещё жива: «Челси» дожал «Эвертон»

«Челси» продолжил привычную для себя домашнюю модель игры: давление, давление и ещё раз давление. В первом тайме — пять ударов по воротам, полная доминация по владению мячом, но без особенного куража.
«Эвертон», для которого задача на сезон уже решена — место в Премьер-лиге сохранено, — играл осторожно, почти без акцентов на атаку. Даже вынужденный эксперимент Энцо Марески с Кайседо на правом фланге обороны и возвращение Лавия в середину поля не сломали хрупкий баланс матча.
Первая настоящая угроза прилетела с фланга: Нони Мадуэке мощно пробил с левой, но Джордан Пикфорд в эффектном прыжке потащил мяч из угла. Всё шло к тому, что «Стэмфорд Бридж» снова начнёт нервничать.
Решающая ошибка гостей
Парадоксально, но прорыв родился не из филигранной атаки, а из грубого просчёта «Эвертона». Пикфорд выбил мяч на Бето, тот потерял его под давлением Чалоба — и «Челси» за секунды провёл контратаку. Энцо Фернандес отдал резкую передачу вперёд, Джексон развернулся и выстрелил низом в угол. 1:0. Важнейший гол для Николаса в концовке сезона.
На фоне взрывных эмоций Джексон вскоре мог оформить дубль: перехватил неудачный пас Паттерсона, но снова Пикфорд спас «Эвертон», оставив игру в подвешенном состоянии.
Хрупкое преимущество
Перед перерывом матч мог резко измениться: Роберт Санчес врезался в Виталия Миколенко, и ситуация выглядела как возможный пенальти. Но арбитр зафиксировал фол в пользу хозяев. Ещё один эпизод в пользу «Челси» — и ещё один звонок, который должен был их разбудить.
После перерыва «Челси» сбавил темп, как будто экономя силы. И «Эвертон» мог этим воспользоваться, будь у команды Дэвида Мойеса больше желания и структуры в атаке. Но, несмотря на 14 ничьих в сезоне — рекордное число в лиге — гости даже не попытались навязать борьбу.
Любая победа сейчас — невероятно важна
Это была не красивая победа, не триумф в стиле праймового «Челси» Тухеля, а тяжёлое, вязкое преодоление себя. Но именно такие матчи создают фундамент для больших финишей.
Впереди у «Челси» решающие недели — и если Джексон и компания сумеют выжимать из себя необходимый минимум, то гимн Лиги Чемпионов с большой вероятностью снова прозвучит на «Стэмфорд Бридж» уже осенью.