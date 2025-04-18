Нико Уильямс похоронил «Рейнджерс»: «Атлетик» в полуфинале Лиги Европы

«Рейнджерс» держались. В первом матче, несмотря на удаление, они выстояли. В Бильбао — вновь почти тайм без пропущенных голов. Они сопротивлялись, как уличный боец, прижавшийся к стене. Удар за ударом, атака за атакой, бесконечные удары «Атлетика» за два матча — и всё безрезультатно. До той самой ошибки, до одного касания, которое всё изменило.
В этом хрупком равновесии «Атлетик» всё равно доминировал. На левом фланге Нико Уильямс устраивал персональное дрифт-шоу Ридвану Йылмазу — и вынудил того покинуть поле из-за травмы. На правом — Оскар де Маркос рвал так, как будто это уже финал. А в центре — новичок Саннади, ещё недавно игравший в третьем дивизионе, навязывал борьбу, словно ветеран еврокубков.
Штрафной — первый удар, пенальти — первый гол
И всё же первым нанёс удар «Рейнджерс». Джеймс Тавернье пробил со штрафного — мимо. И это был, пожалуй, единственный момент в первом тайме, когда шотландцы выглядели как команда, пришедшая за победой, а не за выживанием. Дальше — бесконечная осада. Удары Беренгера, попытки Сансета, рывки Саннади. А ближе к перерыву — кульминация.
На второй добавленной минуте первого тайма Джон Суттар чуть задел Саннади. Момент тонкий, спорный — но VAR был непреклонен. Пенальти. Семь дней назад Лиам Келли вытащил одиннадцатиметровый и стал героем. Теперь — без шансов. Сансет бил точно и уверенно. 1:0. Впервые «Атлетик» нашёл брешь.
Контратаки на краю бездны
«Рейнджерс» не сдались. Даже при тотальном доминировании соперника они ухитрялись создавать моменты, как будто на чистом упрямстве. Раскин бил с шести метров после рикошета, мяч угодил в штангу. Чешский вингер Черный, лучший у гостей, угрожал с фланга, навешивал, бил, лез в обводку. Были эпизоды, когда казалось — вот оно. Ещё чуть-чуть, ещё полушанс — и всё может обернуться успехом.
Но «Атлетик» слишком хорошо знал, как быстро ускользает мечта. Они не сели в оборону, не стали сушить игру. Они продолжили давить — с упрямством, близким к отчаянию. Беренгер крутил в дальний, Вивиан бил издали, а на 80-й минуте случилось то, что сняло заклятие.
Передача с правого фланга нашла Нико Уильямса на дальней штанге. Он прыгнул и пробил головой — прямо в сердце «Рейнджерс». 2:0. И больше борьбы не было. Была лишь песня трибун, наконец почувствовавших успех.
Бильбао идёт дальше — к своей мечте
История «Атлетика» — это книга с прекрасными главами, но без европейского финала на последних страницах. Сейчас — шанс переписать всё. Впереди полуфинал. А финал — в родных стенах, на той самой арене, где они всю жизнь верят в дух и труд, а не в миллионы евро.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Рейнджерс» уходит с гордо поднятой головой. Они показали характер, выдержку и почти сотворили чудо. Но почти — это недостаточно, когда напротив стоит команда, которую ведёт мечта длиной в 124 года.