Нико Уильямс похоронил «Рейнджерс»: «Атлетик» в полуфинале Лиги Европы

Стадион, известный как Кафедральный, вновь стал местом исповеди — но на этот раз молитвы «Атлетика» были услышаны. Команда, всю свою историю мечтающая о континентальном трофее, сделала ещё один шаг к финалу, который в этом году пройдёт именно здесь, в Бильбао. И сделала это, победив команду, у которой было всё, чтобы превратиться в легенду — но не хватило последнего рывка.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Атлетик — Глазго Рейнджерс 2:0 Голы: 1:0 Ойан Сансет (пенальти) (45 + 4'), 2:0 Нико Уильямс (80') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 73'), Ойан Сансет (Унаи Гомес, 82'), Алехандро Беренгер (Микель Весга, 87'), Нико Уильямс (Альваро Джало, 87'), Maroan Sannadi (Горка Гурусета, 73') Глазго Рейнджерс: Жефте, Ридван Йылмаз (Коннор Баррон, 23'), Леон Балогун (Хамза Игаман, 50'), Джон Сауттар, Джеймс Тавернье, Николас Раскин, Мохаммед Диоманде (Данило, 84'), Лиам Келли, Янис Хаджи (Clinton Nsiala-Makengo, 46'), Сирил Дессерт, Вацлав Черны (Недим Байрами, 84') Предупреждения: Сирил Дессерт (19'), Леон Балогун (32'), Ойан Сансет (51'), Джеймс Тавернье (77')

«Рейнджерс» держались. В первом матче, несмотря на удаление, они выстояли. В Бильбао — вновь почти тайм без пропущенных голов. Они сопротивлялись, как уличный боец, прижавшийся к стене. Удар за ударом, атака за атакой, бесконечные удары «Атлетика» за два матча — и всё безрезультатно. До той самой ошибки, до одного касания, которое всё изменило.

В этом хрупком равновесии «Атлетик» всё равно доминировал. На левом фланге Нико Уильямс устраивал персональное дрифт-шоу Ридвану Йылмазу — и вынудил того покинуть поле из-за травмы. На правом — Оскар де Маркос рвал так, как будто это уже финал. А в центре — новичок Саннади, ещё недавно игравший в третьем дивизионе, навязывал борьбу, словно ветеран еврокубков.

Штрафной — первый удар, пенальти — первый гол

И всё же первым нанёс удар «Рейнджерс». Джеймс Тавернье пробил со штрафного — мимо. И это был, пожалуй, единственный момент в первом тайме, когда шотландцы выглядели как команда, пришедшая за победой, а не за выживанием. Дальше — бесконечная осада. Удары Беренгера, попытки Сансета, рывки Саннади. А ближе к перерыву — кульминация.

На второй добавленной минуте первого тайма Джон Суттар чуть задел Саннади. Момент тонкий, спорный — но VAR был непреклонен. Пенальти. Семь дней назад Лиам Келли вытащил одиннадцатиметровый и стал героем. Теперь — без шансов. Сансет бил точно и уверенно. 1:0. Впервые «Атлетик» нашёл брешь.

Атлетик — Рейнджерс gettyimages.com

Контратаки на краю бездны

«Рейнджерс» не сдались. Даже при тотальном доминировании соперника они ухитрялись создавать моменты, как будто на чистом упрямстве. Раскин бил с шести метров после рикошета, мяч угодил в штангу. Чешский вингер Черный, лучший у гостей, угрожал с фланга, навешивал, бил, лез в обводку. Были эпизоды, когда казалось — вот оно. Ещё чуть-чуть, ещё полушанс — и всё может обернуться успехом.

Но «Атлетик» слишком хорошо знал, как быстро ускользает мечта. Они не сели в оборону, не стали сушить игру. Они продолжили давить — с упрямством, близким к отчаянию. Беренгер крутил в дальний, Вивиан бил издали, а на 80-й минуте случилось то, что сняло заклятие.

Передача с правого фланга нашла Нико Уильямса на дальней штанге. Он прыгнул и пробил головой — прямо в сердце «Рейнджерс». 2:0. И больше борьбы не было. Была лишь песня трибун, наконец почувствовавших успех.

Атлетик — Рейнджерс gettyimages.com

Бильбао идёт дальше — к своей мечте

История «Атлетика» — это книга с прекрасными главами, но без европейского финала на последних страницах. Сейчас — шанс переписать всё. Впереди полуфинал. А финал — в родных стенах, на той самой арене, где они всю жизнь верят в дух и труд, а не в миллионы евро.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Рейнджерс» уходит с гордо поднятой головой. Они показали характер, выдержку и почти сотворили чудо. Но почти — это недостаточно, когда напротив стоит команда, которую ведёт мечта длиной в 124 года.