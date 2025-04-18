Магуайр — герой хаоса: «Юнайтед» ворвался в полуфинал Лиги Европы после дикого матча с «Лионом»

Сезон «Манчестер Юнайтед» давно уже балансирует на грани. Премьер-лига провалилась, Кубки разлетелись. Осталась Лига Европы цель, последняя соломинка. И в четвертьфинале с «Лионом» она казалась уже выскользнувшей из рук. Но за одну безумную ночь на «Олд Траффорд» команда Рубена Аморима превратила катастрофу в эпос, драму — в подвиг, а скепсис — в надежду.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответная игра «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 5:4 ДВ Голы: Угарте, 10 (1:0). Далот, 45+1 (2:0). Толиссо, 71 (2:1). Тальяфико, 78 (2:2). Шерки, 105 (2:3). Ляказетт, 110 — с пенальти (2:4). Бруну Фернандеш, 114 — с пенальти (3:4). Майну, 120 (4:4). Магуайр, 120+1 (5:4)«Манчестер Юнайтед»: Онана. Мазрауи (Шоу, 46). Магуайр. Доргу (Амасс, 100). Йоро. Далот. Бруну Фернандеш. Каземиру. Угарте (Маунт, 86). Хейлунн (Майну, 86). Гарначо (Эриксен, 100)«Лион»: Лукас Перри. Тальяфико (Чалета-Цар, 115). Ниакате. Мата. Акуоку (Тессманн, 55). Верету (Ляказетт, 55). Толиссо. Шерки (Абнер, 106). Альмада. Мэйтланд-Найлс. Микаутадзе (Фофана, 64)Предупреждения: Гарначо, 50. Магуайр, 93. Йоро, 108 — Верету, 18. Толиссо, 45. Тальяфико, 64

Если смотреть только первый тайм — у «Юнайтед» всё шло почти по плану. В стартовые минуты они выдали игру зрелой, быстрой и даже вдохновлённой команды. Уже на 10-й минуте Мазрауи пробил фланг, Бруну выдал своевременную передачу, а Гарначо элегантно отпасовал Угарте, который без заминок пробил в дальний угол. 1:0.

Манчестер Юнайтед — Лион globallookpress.com

На волне этого импульса Гарначо вскоре вновь ворвался в эпизод, отобрав мяч у Толиссо и выкатив на Каземиро, но вратарь «Лиона» Перри справился. Первый тайм «Юнайтед» провёл на скоростях, с акцентом на вертикальность и быстрые прорывы по флангам. Бруну, кажется, вёл игру, как в свои лучшие сезоны. Его удар с лета после паса Далота сотряс перекладину — и это мог быть гол сезона.

Тем не менее, второй гол получился из другой оперы. Длинный пас от Магуайра через полполя, из глубины — и Далот, набравший великолепную форму, обыграл Тальяфико и пробил в дальний от вратаря угол. Всё выглядело слишком легко. Слишком правильно. И именно это должно было насторожить.

Перелом: «Лион» вспоминает, что он — не статист

Второй тайм «Юнайтед» начал активно и мог довершить начатое — Гарначо вышел один на один, но потратил лишнее касание и пробил прямо в Перри. И вот тут «Лион» показал зубы. Несколько навесов, пара неразберих в штрафной, и вот — Ляказетт выигрывает верх, Толиссо подбирает отскок и забивает. 2:1, тревога включается.

Манчестер Юнайтед — Лион globallookpress.com

Через несколько минут — очередной навес, и уже Тальяфико каким-то образом проталкивает мяч в ворота. 2:2. Тренерский штаб «Юнайтед» в замешательстве, защита теряет ориентиры. Любая атака «Лиона» — это угроза. И она усиливается, когда на 89-й минуте Толиссо получает вторую жёлтую. Казалось бы — шанс. Но всё пошло совсем иначе.

Манчестер Юнайтед — Лион globallookpress.com

Дополнительное время: падение и подъём

Не успели фанаты «Юнайтед» подумать, что численное большинство — это преимущество, как Шерки вонзает мяч с края штрафной. А потом Фофана зарабатывает пенальти, Ляказетт уверенно реализует. 2:4 — и теперь уже не «Лион» у пропасти, а сам «Юнайтед».

Манчестер Юнайтед — Лион globallookpress.com

Но именно здесь и начинается самое интересное. Каземиро, возможно, провёл не самый уверенный матч, но в нужный момент оказался там, где нужно. Его сбивают в штрафной — пенальти. Бруну, не дрогнув, отправляет Перри в разные с мячом углы. И начинается штурм.

На последних секундах забивает Майну. Молодой, хладнокровный, уверенный, будто играет уже десятилетие. Получает мяч, уходит от защитника и кладёт в дальний угол. 4:4. Стадион уже в экстазе. А на 121-й минуте — подача и невероятный Магуайр. Тот самый, которого так часто критиковали, оказался героем. Мощный удар головой — и мяч в сетке.

Манчестер Юнайтед — Лион globallookpress.com

Символическая победа

Этот матч был не просто о выходе в полуфинал. Он стал концентратом всего, что переживал «Юнайтед» в последние месяцы: нестабильность, провалы, вспышки надежды, ошибки, критика. Но в итоге — вера. Вера в то, что, когда всё рушится, команда всё ещё способна собраться и ответить.

Календарь и таблица Лиги Европы

В полуфинале — «Атлетик». Испания ждёт. Но сегодня в Манчестере празднуют. И никто не знает, к чему всё это приведёт. Но, кажется, впервые за долгое время «Юнайтед» снова ощущает — они живы.