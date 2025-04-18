Магуайр — герой хаоса: «Юнайтед» ворвался в полуфинал Лиги Европы после дикого матча с «Лионом»

Если смотреть только первый тайм — у «Юнайтед» всё шло почти по плану. В стартовые минуты они выдали игру зрелой, быстрой и даже вдохновлённой команды. Уже на 10-й минуте Мазрауи пробил фланг, Бруну выдал своевременную передачу, а Гарначо элегантно отпасовал Угарте, который без заминок пробил в дальний угол. 1:0.
На волне этого импульса Гарначо вскоре вновь ворвался в эпизод, отобрав мяч у Толиссо и выкатив на Каземиро, но вратарь «Лиона» Перри справился. Первый тайм «Юнайтед» провёл на скоростях, с акцентом на вертикальность и быстрые прорывы по флангам. Бруну, кажется, вёл игру, как в свои лучшие сезоны. Его удар с лета после паса Далота сотряс перекладину — и это мог быть гол сезона.
Тем не менее, второй гол получился из другой оперы. Длинный пас от Магуайра через полполя, из глубины — и Далот, набравший великолепную форму, обыграл Тальяфико и пробил в дальний от вратаря угол. Всё выглядело слишком легко. Слишком правильно. И именно это должно было насторожить.
Перелом: «Лион» вспоминает, что он — не статист
Второй тайм «Юнайтед» начал активно и мог довершить начатое — Гарначо вышел один на один, но потратил лишнее касание и пробил прямо в Перри. И вот тут «Лион» показал зубы. Несколько навесов, пара неразберих в штрафной, и вот — Ляказетт выигрывает верх, Толиссо подбирает отскок и забивает. 2:1, тревога включается.
Через несколько минут — очередной навес, и уже Тальяфико каким-то образом проталкивает мяч в ворота. 2:2. Тренерский штаб «Юнайтед» в замешательстве, защита теряет ориентиры. Любая атака «Лиона» — это угроза. И она усиливается, когда на 89-й минуте Толиссо получает вторую жёлтую. Казалось бы — шанс. Но всё пошло совсем иначе.
Дополнительное время: падение и подъём
Не успели фанаты «Юнайтед» подумать, что численное большинство — это преимущество, как Шерки вонзает мяч с края штрафной. А потом Фофана зарабатывает пенальти, Ляказетт уверенно реализует. 2:4 — и теперь уже не «Лион» у пропасти, а сам «Юнайтед».
Но именно здесь и начинается самое интересное. Каземиро, возможно, провёл не самый уверенный матч, но в нужный момент оказался там, где нужно. Его сбивают в штрафной — пенальти. Бруну, не дрогнув, отправляет Перри в разные с мячом углы. И начинается штурм.
На последних секундах забивает Майну. Молодой, хладнокровный, уверенный, будто играет уже десятилетие. Получает мяч, уходит от защитника и кладёт в дальний угол. 4:4. Стадион уже в экстазе. А на 121-й минуте — подача и невероятный Магуайр. Тот самый, которого так часто критиковали, оказался героем. Мощный удар головой — и мяч в сетке.
Символическая победа
Этот матч был не просто о выходе в полуфинал. Он стал концентратом всего, что переживал «Юнайтед» в последние месяцы: нестабильность, провалы, вспышки надежды, ошибки, критика. Но в итоге — вера. Вера в то, что, когда всё рушится, команда всё ещё способна собраться и ответить.
Календарь и таблица Лиги Европы
В полуфинале — «Атлетик». Испания ждёт. Но сегодня в Манчестере празднуют. И никто не знает, к чему всё это приведёт. Но, кажется, впервые за долгое время «Юнайтед» снова ощущает — они живы.