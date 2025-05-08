Луис Энрике: Это великий вечер

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«В свой первый день в "ПСЖ" я сказал, что моя цель — вершить историю клуба. Сегодняшний вечер — великий вечер. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола — делать своих поклонников счастливыми.
Какой-то одной причины успеха нет. Это итоги работы, которую мы проводили изо дня в день. Считаю, что и в прошлом сезоне мы хорошо поработали, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне каждая тренировка проходила на высоком уровне, игроки проявили себя исключительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«ПСЖ» в финале ЛЧ сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.