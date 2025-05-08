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    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов
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    Луис Энрике: Это великий вечер

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Специалист похвалил подопечных за отличную работу.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «В свой первый день в "ПСЖ" я сказал, что моя цель — вершить историю клуба. Сегодняшний вечер — великий вечер. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола — делать своих поклонников счастливыми.

    Какой-то одной причины успеха нет. Это итоги работы, которую мы проводили изо дня в день. Считаю, что и в прошлом сезоне мы хорошо поработали, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне каждая тренировка проходила на высоком уровне, игроки проявили себя исключительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» в финале ЛЧ сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

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