Луис Энрике: Это великий вечер

Наставник «ПСЖ»прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Специалист похвалил подопечных за отличную работу.

«В свой первый день в "ПСЖ" я сказал, что моя цель — вершить историю клуба. Сегодняшний вечер — великий вечер. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола — делать своих поклонников счастливыми.

Какой-то одной причины успеха нет. Это итоги работы, которую мы проводили изо дня в день. Считаю, что и в прошлом сезоне мы хорошо поработали, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне каждая тренировка проходила на высоком уровне, игроки проявили себя исключительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«ПСЖ» в финале ЛЧ сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.