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    Непомнящий — о лидерстве «Краснодара»: Следующий тур нам многое скажет

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Доберется ли "Краснодар" до чемпионства? Какие‑то сомнения в этом есть. Следующий тур нам многое скажет.

    Станет ли матч с ЦСКА решающим для "Краснодара"? Да, "Краснодар" может тормознуть, потери даже двух очков будет достаточно, чтобы команда закачалась на финише чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 27 туров с 61 очком в активе, «Зенит» (57) идет на втором месте, ЦСКА (52) замыкает тройку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в Москве 10 мая.

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