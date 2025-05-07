Непомнящий — о лидерстве «Краснодара»: Следующий тур нам многое скажет

Известный российский тренерподелился мыслями о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между

«Доберется ли "Краснодар" до чемпионства? Какие‑то сомнения в этом есть. Следующий тур нам многое скажет.

Станет ли матч с ЦСКА решающим для "Краснодара"? Да, "Краснодар" может тормознуть, потери даже двух очков будет достаточно, чтобы команда закачалась на финише чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 27 туров с 61 очком в активе, «Зенит» (57) идет на втором месте, ЦСКА (52) замыкает тройку.

Календарь и таблица РПЛ

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в Москве 10 мая.