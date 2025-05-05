Гуренко — о «Локомотиве»: Думал, после зимних сборов возмужают, а получилось наоборот

Бывший полузащитникобъяснил спад команды в весенней части сезона возможными проблемами с зимней подготовкой.

«Думал, после зимних сборов железнодорожники добавят и возмужают, но получилось всё наоборот. Последние две игры были совсем блеклыми. Возможно, спад команды весной связан с плохой подготовкой зимой», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».

На данный момент после 27 туров «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ с 46 очками.

В оставшихся матчах сезона команде предстоит встретиться с «Факелом», ЦСКА и «Акроном».