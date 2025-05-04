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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»

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    В 27-м туре российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» победил «Пари НН» со счетом 2:1.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 14-й минуте счет открыл Вячеслав Грулев с передачи Никиты Каккоева.

    «Зенит» смог отыграться лишь на 54-й минуте после точного удара Александра Соболева.

    На 83-й минуте нападающий оформил дубль и принес три очка своему клубу.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Пари НН 2:1
    Голы: 0:1 Вячеслав Грулёв (14'), 1:1 Александр Соболев (54'), 2:1 Александр Соболев (83') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Матео Кассьерра, 67'), Саша Зделар (Лусиано Гонду, 46'), Вендел (Андрей Мостовой, 57'), Луис Энрике, Максим Глушенков (Юрий Горшков, 46'), Педро Родригес, Александр Соболев (Александр Ерохин, 85') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Никита Каккоев (Станислав Магкеев, 76'), Илья Агапов (Ярослав Крашевский, 76'), Мамаду Майга, Александр Трошечкин (Тиаго Весино, 87'), Никита Ермаков (Максим Шнапцев, 87'), Владислав Карапузов, Вячеслав Грулёв (Castillo J., 62') Предупреждение: Максим Глушенков (26')

    После этой победы «Зенит» идет вторым с 57 очками и отстает от лидера «Краснодара» на четыре очка за три тура до финиша чемпионата. «Пари НН» в зоне стыков с 23 очками.

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