Сульшер: Мне тяжело смотреть на происходящее в «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
«Моя семья — "Манчестер Юнайтед". Этот клуб всегда будет частью меня. В футболе не должно быть сожалений, ведь ты становишься в привилегированное положение, когда получаешь возможность работать в таких клубах.
Однако мне тяжело смотреть на происходящее, потому что это как твоя семья, которая испытывает трудности. Смотреть на турнирную таблицу по выходным всегда нелегко», — сказал Сульшер Sky Sports.
Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.