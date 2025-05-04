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    Сульшер: Мне тяжело смотреть на происходящее в «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил последние результаты команды. После 34 туров АПЛ клуб идет 15-м с 39 набранными очками.

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Моя семья — "Манчестер Юнайтед". Этот клуб всегда будет частью меня. В футболе не должно быть сожалений, ведь ты становишься в привилегированное положение, когда получаешь возможность работать в таких клубах.

    Однако мне тяжело смотреть на происходящее, потому что это как твоя семья, которая испытывает трудности. Смотреть на турнирную таблицу по выходным всегда нелегко», — сказал Сульшер Sky Sports.

    Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

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