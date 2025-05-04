«Челси» выиграл у «Ливерпуля»

В матче 35-го тура чемпионата Англиипобедилсо счетом 3:1.

На голы Энцо Фернандеса и Кевина Палмера и автогол Джарелла Квансы гости ответили лишь забитым мячом Вирджила ван Дейка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ливерпуль 3:1 Голы: 1:0 Энцо Фернандес (3'), 2:0 Джарелл Куанса (автогол) (56'), 2:1 Вирджил ван Дейк (85'), 3:1 Коул Палмер (пенальти) (90 + 6') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Мало Гюсто, 78'), Энцо Фернандес (Рис Джеймс, 88'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке, Педру Нету, Николас Джексон (Джейдон Санчо, 72') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас (Федерико Кьеза, 82'), Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 58'), Харви Эллиотт (Доминик Собослаи, 69'), Мохамед Салах, Ватару Эндо (Алексис Мак Аллистер, 69'), Кёртис Джонс, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 57'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Вирджил ван Дейк (51'), Трево Чалоба (54'), Джарелл Куанса (58'), Джейдон Санчо (84')

Календарь и таблица АПЛ

У «Челси» стало 63 очка и пятое место в турнирной таблице. В активе «Ливерпуля» 82 балла, он уже чемпион.