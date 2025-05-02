«Челси» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля» в следующем матче

В 35-м туре АПЛорганизует чемпионский коридор дляперед матчем на «Стэмфорд Бридж».

Лондонцы отдадут дань уважения сопернику, который досрочно завоевал свой 20-й титул чемпиона Англии в прошлом туре.

«Мы собираемся это сделать, это традиция, они этого заслуживают. Я не думаю, что они будут какими-то другими или расслабленными», — сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Сейчас команда Марески занимает 5-е место в таблице с 60 очками после 34 туров, минимально уступая «Астон Вилле».

Матч состоится в воскресенье, 4 мая, в 18:30 по московскому времени.