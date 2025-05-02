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    «Челси» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля» в следующем матче

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    В 35-м туре АПЛ «Челси» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля» перед матчем на «Стэмфорд Бридж».

    Футбольный клуб Ливерпуль
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    Футбольный клуб Ливерпуль

    Лондонцы отдадут дань уважения сопернику, который досрочно завоевал свой 20-й титул чемпиона Англии в прошлом туре.

    «Мы собираемся это сделать, это традиция, они этого заслуживают. Я не думаю, что они будут какими-то другими или расслабленными», — сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

    Сейчас команда Марески занимает 5-е место в таблице с 60 очками после 34 туров, минимально уступая «Астон Вилле».

    Матч состоится в воскресенье, 4 мая, в 18:30 по московскому времени.

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