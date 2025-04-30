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    Николич — после поражения от «Зенита»: У нас еще есть шансы, есть второй матч

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды в 1-м матче финала Кубка России Пути РПЛ против «Зенита» (0:2).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Удивительно, но хочу поздравить свою команду. Очень много молодых футболистов — пять в основе, потом вышли со скамейки. Неудачный первый гол, потом — пенальти. Какой уже пенальти нам ставят подряд? Они просто идут по очереди. У нас ещё есть шансы, есть второй матч. Есть шансы.

    Судью после матча я поблагодарил за матч. Обсуждать их работу все равно бесполезно», — передает слова Николича Чемпионат.

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