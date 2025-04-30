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    «Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ

    «Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Зенит» уверенно одолел ЦСКА (2:0) в 1-м матче финала Кубка России Пути РПЛ.

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    Фрагмент матча

    В составе «сине-бело-голубых» голы записали на свой счет Матео Кассьерра на 17-й минуте и Андрей Мостовой на 57-й минуте с пенальти.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Зенит — ЦСКА 2:0
    Голы: 1:0 Матео Кассьерра (17'), : (23'), 2:0 Андрей Мостовой (пенальти) (57') Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нино, Нуралы Алип, Юрий Горшков, Саша Зделар (Ильзат Ахметов, 82'), Вендел (Вильмар Барриос, 82'), Андрей Мостовой (Дуглас Сантос, 76'), Луис Энрике (Густаво Мантуан, 62'), Лусиано Гонду, Матео Кассьерра (Максим Глушенков, 62') ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров, Мойзес, Матвей Лукин, Иван Обляков (Аббосбек Файзуллаев, 68'), Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич (Тамерлан Мусаев, 76'), Кирилл Глебов (Секу Койта, 69'), Адольфо Гайч (Хелвен, 46'), Сауль Гуарирапа (Shumansky A., 82')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го мая в Москве.

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