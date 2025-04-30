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    Луис Энрике: «Арсенал» выглядел сильнее, особенно при розыгрыше «стандартов»

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась 29 апреля в Лондоне.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Когда эмоции накалены, тяжело анализировать игру. Мы старались играть по-своему, первыми забили, порой подолгу выжидали, но могли забить и второй мяч. Ответный матч будет очень сложным.

    Матч можно поделить на несколько частей. Мы отлично начали. Гол добавил нам уверенности. Во второй половине было множество моментов. "Арсенал" выглядел сильнее, особенно при розыгрыше "стандартов". Могло быть и лучше, и хуже. Подождем ответного матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ответный матч состоится 7 мая в Париже. Встреча начнется в 22:00 мск.

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