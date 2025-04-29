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    Бывший тренер вратарей «Краснодара»: Чемпионство во Франции — очень большое достижение для Сафонова

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    Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк отреагировал на выступления голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Чемпионство во Франции — очень большое достижение. Поздравил с ним Матвея. Зная его амбиции, понимаю, что он хочет быть ещё более причастным к успехам "ПСЖ". Но нужно отдать ему должное: несмотря на адаптацию, жёсткую конкуренцию, языковой барьер и прочие сложности, он уже провёл много матчей и вклад в это чемпионство точно внёс. Я убеждён на 1000%, что перезагрузка Доннаруммы была бы невозможна без приобретения Матвея.

    Был момент, я следил за итальянцем и просто недоумевал: как вратарь с таким ростом и в таком клубе может настолько безобразно действовать на перехватах? А у Матвея это действительно очень сильная сторона. Хорошие вратари обычно тянутся друг за другом, что-то подсматривают, перенимают у коллеги, чтобы не проигрывать конкуренцию, не отстать. Уже в матче с "Ливерпулем" Доннарумма будто переродился: на все сложные мячи сходил, до всех добрался, всё перехватил. Я не верю, что он ни с того ни с сего начал это делать. Убеждён, что Матвей придал ему этот импульс. Среда формирует — этот принцип работает во всех коллективах, даже не спортивных. Сейчас в "Пари Сен-Жермен" вратари играют агрессивно, идут на выходы, прыгают за каждым мячом. Находясь в такой среде, ты хочешь не хочешь будешь это делать. Думаю, примерно эта история с Доннаруммой и произошла», — сказал Антонюк «Чемпионату».

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