Бывший тренер вратарей «Краснодара»: Чемпионство во Франции — очень большое достижение для Сафонова

Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха»отреагировал на выступления голкипераза «ПСЖ».

«Чемпионство во Франции — очень большое достижение. Поздравил с ним Матвея. Зная его амбиции, понимаю, что он хочет быть ещё более причастным к успехам "ПСЖ". Но нужно отдать ему должное: несмотря на адаптацию, жёсткую конкуренцию, языковой барьер и прочие сложности, он уже провёл много матчей и вклад в это чемпионство точно внёс. Я убеждён на 1000%, что перезагрузка Доннаруммы была бы невозможна без приобретения Матвея.

Был момент, я следил за итальянцем и просто недоумевал: как вратарь с таким ростом и в таком клубе может настолько безобразно действовать на перехватах? А у Матвея это действительно очень сильная сторона. Хорошие вратари обычно тянутся друг за другом, что-то подсматривают, перенимают у коллеги, чтобы не проигрывать конкуренцию, не отстать. Уже в матче с "Ливерпулем" Доннарумма будто переродился: на все сложные мячи сходил, до всех добрался, всё перехватил. Я не верю, что он ни с того ни с сего начал это делать. Убеждён, что Матвей придал ему этот импульс. Среда формирует — этот принцип работает во всех коллективах, даже не спортивных. Сейчас в "Пари Сен-Жермен" вратари играют агрессивно, идут на выходы, прыгают за каждым мячом. Находясь в такой среде, ты хочешь не хочешь будешь это делать. Думаю, примерно эта история с Доннаруммой и произошла», — сказал Антонюк «Чемпионату».