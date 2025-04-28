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    Шикунов: Спартак« ещ может бороться за третье место. Но что это такое для него?

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    Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил результаты команды в последних матчах.

    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)
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    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)

    «Спартак ещё может бороться за третье место. Но что такое для красно-белых третье место? Мы все ждали борьбы за золото, и всё было в их руках. Как можно было потерять девять очков с "Ахматом", "Рубином" и Махачкалой? Команде ещё повезло с "Акроном" и вторым забитым мячом в ворота "Зенита".

    Если бы не второй гол Мартинса, "Спартак" по игре весной давно был бы в середине турнирной таблицы вместе с "Локомотивом" и Ростовом», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» в последнем туре проиграл ЦСКА (1:2) и опустился на четвертое место в турнирной таблице.

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